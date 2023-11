Liliana Franco sobre la estadia de Milei en Estados Unidos: “Va a ser corta pero muy relevante”

Con la llegada de Javier Milei a Estados Unidos, se instauran las expectativas sobre lo que pueda devenir de las reuniones que tenga con un foco puesto en lo económico. Con el fin de ampliar esta información, este medio se contactó con la periodista Liliana Franco, quien adelantó también algunos indicios sobre lo que será la asunción de Javier Milei el 10 de diciembre.

“La estadía de Javier Milei en Estados Unidos va a ser corta pero no deja de ser muy relevante”, comentó Liliana Franco. “Se destaca que vaya Luis Caputo aunque no tenga un cargo, porque no sabemos si va a ser ministro de economía o presidente del Banco Central y si va a ser temporario o si su función va a ser estrictamente implementar el plan que Milei compró de Caputo y luego abandone”, agregó.

El enfoque a resolver sobre la parte fiscal

Posteriormente, Franco planteó: “De nada sirve tratar de solucionar la parte política, monetaria y cambiaria si no trabajás en simultáneo la parte fiscal”. Luego, manifestó que, “en la parte fiscal no hay mucha gente con la experiencia para analizar las cuentas del Estado, hacer los recortes con todas las implicancias que esto tenga y, a su vez, enviar al parlamento aquello que deba ser avalado”.

Por otro lado, la periodista expresó que, “en toda aparición, Milei siempre insiste en el gasto”, sin embargo, “cuando mirás cómo está compuesto el gasto del Estado, te encontrás que está muy rígido, por ejemplo, tenés casi 7 puntos de jubilaciones y pensiones y eso es algo que por el momento no lo vas a poder tocar”.

Las imposibilidades que presenta manejar lo social

“Tenés en todos los programas sociales, que dado cómo está evolucionando y como siempre ocurre cuando implementás un plan de estabilización, siempre tenés un repunte de la inflación porque modificás precios relativos”, señaló la entrevistada. Sobre la misma línea, remarcó que, “es obvio que vos no vas a poder tocar lo social”.

Cómo será la entrega de atributos hacia Javier Milei

En otra instancia, Franco se refirió a cómo será la asunción de Javier Milei: “A las 11 hs en el parlamento, jura Javier Milei, el primer discurso como presidente que va a ser fundamental, se traslada a la Casa Rosada y ahí sí la entrega de atributos por el saliente presidente Alberto Fernández”. A su vez, dijo que, “lo que está en duda es si se culmina con un concierto de gala en el Colón o Milei planteaba trasladarse al Obelisco y festejar con los que lo han votado”.