Liquidación agro: la principal hipótesis ante la baja del dólar

Luego de alcanzar un pico bastante elevado y despertarse tras estar un tiempo estabilizado, el valor del dólar vuelve a presentar una tendencia bajista y los expertos apuntan a que podría tratarse de las liquidaciones del agro. Es por eso que para desarrollar este tema en profundidad, Canal E se contactó con la ingeniera agrónoma, Paulina Lescano.

“Siguen llegando camiones a los puertos de los productores que empiezan a agilizar un poco sus ventas y es algo que se ha visto en las últimas semanas”, comentó Paulina Lescano. “Sigue habiendo algunos factores que tienen que ver con ese retraso de ingreso de venta por parte de los productores y liquidación por parte de los exportadores, tienen que ver con una cosecha que sigue retrasada y, en el caso del maíz, con mucha incertidumbre”, agregó.

Los productores cambiaron su decisión de venta ante la aparición de los créditos

Luego, Lescano manifestó que, “los elementos de mayor incertidumbre son la falta de consenso”. Posteriormente, planteó: “Por parte de los productores, con la baja de tasas que hubo para todo el acceso a créditos, se cambió la decisión de hacer ventas que había que hacer en el corto plazo, porque empezaron a aparecer algunos créditos que eran interesantes”.

Los rumores de un nuevo dólar agro

“En esto del consenso y de la incertidumbre política y económica, circuló un rumor que genera incertidumbre”, sostuvo la entrevistada, que después completó: “Como la venta por parte de los productores viene retrasada respecto a años anteriores, se hablaba de que el Gobierno iba a tener que tomar alguna medida para generar un incentivo y que esas ventas sean mayores. Circulaba que podía instrumentarse un nuevo tipo de dólar agro”.

Por otro lado, la ingeniera agrónoma señaló: “Al campo le queda mucho por liquidar, de lo que es una cosecha de soja que no tuvo problemas productivos y que se estima que va a ser de 50 millones de toneladas, con precio por parte de los productores, no llega a las 10 millones de toneladas”. Sobre la misma línea, remarcó que, “con esas 10 millones de toneladas no llega a un 20% de la producción esperada en el caso de la soja”.

“En el caso del maíz, si bien no se sabe exactamente cuál va a ser la cosecha final, con precio, podemos decir que hay cerca de un 30%, es decir, que todavía queda mucho por poder comercializar”, finalizó.