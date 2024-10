Fuerte apoyo a Luis Caputo en IDEA: “Fue realmente respaldado y aplaudido por la platea empresaria”

En el marco de lo que fue el coloquio de IDEA, el ministro de Economía, Luis Caputo, brindó un discurso frente al círculo rojo, sin embargo, no hubo grandes anuncios y los empresarios mostraron cierta preocupación por los dichos tan similares a los que suele hacer Javier Milei cuando habla en público. En este contexto, este medio se comunicó con el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel.

“Arrancó con todo el coloquio de IDEA en Mar del Plata, todo el mundo estaba esperando por la participación de Luis Caputo, pero no con la idea de encontrar algo nuevo y los empresarios no creían que Caputo vaya a hacer algún anuncio”, comentó Ariel Maciel. “Había tanta expectativa por la presencia de Caputo porque notan señales de un vínculo muy aceitado entre el círculo rojo y la Casa Rosada”, agregó.

El círculo rojo está preocupado por las formas que están adquiriendo los ministros

Posteriormente, Maciel planteó: “Hay una preocupación constante de parte de los empresarios sobre los modos, las formas de Javier Milei como Presidente y confrontativo, todo el mundo señala que no les gusta esas formas pero está haciendo un Gobierno disruptivo”. Luego, manifestó que, “la preocupación real de fondo es por qué los ministros tienen que hacer de Milei, por qué tienen que copiar formas si no son ellos quienes deberían plantarse de esta manera”.

El Gobierno logró tener la aprobación de los empresarios

“Los laboratorios hace muy poco se mostraron con Luis Caputo y están mostrando un alineamiento en el discurso, un oficialismo como nunca habíamos visto en eventos como este”, sostuvo el entrevistado. “Ha logrado el Gobierno tener la buena mirada de los empresarios, pero al mismo tiempo hay mucho temor sobre qué consecuencias tendrá mantener un gabinete que cada día se parezca más a Milei”, complementó.

Por otro lado, el periodista señaló: “El ministro de Economía no va a ir al Congreso, no tiene intenciones de defender el presupuesto que armó para el año próximo, sin embargo, no dejó de tener aplausos”. A su vez, remarcó que, “Caputo fue realmente respaldado y aplaudido por la platea empresaria”.

“Los empresarios esperaban que Caputo hablara del cepo al dólar, uno de los puntos centrales que se habla en el coloquio”, expresó Maciel. “Caputo dijo que se va a levantar el cepo cuando se tenga que levantar, por lo cual, en ningún momento quedó la sensación de que eso iba a ser en el corto plazo”, concluyó.