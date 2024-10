Luis Tonelli: “Si no invertimos en la juventud, no hay futuro”

En los últimos 6 meses se registró un aumento de la indigencia en los jóvenes del 7%, es decir que un cuarto de la población juvenil en Argentina se encuentra por debajo de la línea de subsistencia alimentaria y eso podría perjudicar el futuro para el país. En ese sentido, este medio se contactó con el politólogo, Luis Tonelli.

“Un cuarto de la población juvenil de la República Argentina está bajo la línea de subsistencia alimentaria, no es solamente la pobreza sino que es la incapacidad de juntar calorías para poder tener una vida normal diaria”, comentó Luis Tonelli. “Los jóvenes están distribuidos en una distribución mayor en Argentina y, por otro lado, son el futuro del país”, agregó.

La juventud necesita inversión para que haya futuro

Posteriormente, Tonelli planteó: “Si no invertimos en la juventud, no hay futuro y esto se trata de la inversión más básica que uno puede hacer, que es la inversión alimentaria”. Luego, manifestó que, “si no hay inversión en alimentos, qué queda para todo lo demás que necesita una persona para poder vivir”.

La indigencia en los jóvenes aumentó un 7% en los últimos 6 meses

“No hay que señalar con dedos culpables porque esto es un problema estructural”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Es cierto que en los últimos 6 meses la indigencia en los jóvenes creció 7%, lo que es un aumento terrorífico”.

Por otro lado, el politólogo señaló: “Hay una novedad enorme y es que si el ajuste, en democracia, siempre lo había hecho el mercado, esta vez se comisionó a Milei para que lo haga”. A su vez, remarcó que, “lo cierto es que los ajustes tienen consecuencias, pueden ser menores si los hace el Gobierno pero esto no sale gratuito y lo estamos viendo en los números”.

“Haber votado a Javier Milei es un hecho inédito”, expresó Tonelli. “Argentina cada 10 años tiene una crisis importantísima que tiene que resolver de alguna manera, antes lo resolvía el mercado, en su momento lo hacían los golpes militares, ahora votamos esta situación y eso no quiere decir que no tenga costos”, finalizó.