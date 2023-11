Madera: “Kicillof va a entrar en una guerra de desgaste y no va a haber forma de independizarse de Cristina”

Con la llegada de Javier Milei al gobierno después del 10 de diciembre, entra en tema de debate cómo se reconfigurará el peronismo ante la poca participación en los frentes más importantes de Argentina. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se puso en contacto con el analista político, Hernán Madera.

“Tenemos 2 figuras, una el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el gobernador de la provincia de Córdoba, pero, tanto como el gobernador de PBA tiene a su Cristina, el gobernador de la provincia de Córdoba tiene su Schiaretti”, comentó Hernán Madera. “Schiaretti está entrando al gobierno de Javier Milei y eso complica al gobernador electo de Córdoba, Martín Llaryova”, agregó.

Posteriormente, Madera planteó: “Ahí tenés una interna que puede perjudicar las chances de ese peronismo de perfilarse como oposición”. Luego, manifestó que, “queda el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof va a entrar en una guerra de desgaste en pocas semanas con el nuevo presidente”.

Axel Kicillof entrará en una guerra de desgaste con el presidente electo

“Axel Kicillof va a entrar en una guerra de desgaste y no va a haber forma de independizarse rápida ni fácilmente de Cristina. Ahí va a haber mucho acting, pero en el fondo, no va a haber una autonomía real”, sostuvo el entrevistado. “El gobernador electo de Córdoba va a tener que ver cómo hace para despegarse si es que quiere hacerlo de que funcionarios de Schiaretti están entrando en el gobierno de Milei”, completó.

La visión de los 2 peronismos

Por otro lado, el analista político señaló: “En la competencia de los 2 peronismos, el bonaerense y el de Córdoba, les hace ruido que un ex candidato presidencial de ellos termine como funcionario de Javier Milei”. En otra instancia, remarcó que, “los debe alegrar que el PJ de Córdoba entre al gobierno porque no puede decir después que no son oposición, esa viveza va a durar poco y nada, hasta que se corrijan los precios relativos y la gente se ponga de mal humor”.

Los que estén en el gobierno van a pagar el costo político

A modo de cierre, Madera expresó que, “todos los que están en el gobierno van a pagar el costo político y van a participar de los dividendos si es que al próximo gobierno le va bien”.