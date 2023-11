María Servini de Cubría: “El que vamos a tener esta noche es un escrutinio provisorio”

Las denuncias de fraude estuvieron en la agenda política durante los últimos días a raíz de las denuncias hechas por el partido de la Libertad Avanza. Ante esta situación, la jueza electoral, María Servini, se refirió a que en la capital nunca hubo una denuncia de fraude y habló sobre el escrutinio que se llevará a cabo durante la noche.

“Nosotros acá no tenemos denuncias de fraude, no se si el fiscal las tiene”, comentó María Servini. “En 30 elecciones, no tuve nunca una denuncia de fraude, por eso la capital es la vidriera del país y jamás tuvo una denuncia de fraude. A lo sumo pudo haber algún problema en alguna urna y un problema en algún colegio tampoco recuerdo”, agregó.

El sistema electoral en Argentina es muy artesanal

Posteriormente, Servini planteó: “El sistema electoral en Argentina para la elección es algo muy artesanal, porque el país tiene distintas geografías”. Luego, manifestó que, “hay urnas que suben a pie, otras que van en mula, que bajan en lancha y acá son 78 camiones de corrido que distribuyen en una noche, entonces, es todo completamente distinto”.

La elección como una fiesta

“Cada juez tiene mucho entusiasmo en el trabajo que hace, es como una fiesta la elección, incluso para los empleados”, sostuvo la entrevistada. “Los empleados se preparan todos los años para tener la elección, entonces, no se dimensiona el entusiasmo que ponen para llevar a cabo el proceso”, completó.

Por otro lado, la jueza electoral señaló: “El que vamos a tener esta noche es un escrutinio provisorio, o sea, no es el verdadero escrutinio. Ese escrutinio definitivo, si el partido pide abrir la urna, nosotros se la abrimos”.