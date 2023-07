Dos procesados por realizar declaraciones falsas de importaciones por varios millones de dólares

En las últimas horas, salió a la luz una noticia de que dos hombres simularon presuntas importaciones a valor de dólar oficial para luego liquidarlo en cuentas particulares a dolar blue utilizando documentos falsos. Con el fin de ampliar esta información, nos comunicamos con Mariano Lizardo, abogado penalista.

“Agentes especializados de la dirección general de Aduana pusieron en la lupa 9 declaraciones SIMI por resultar inexistentes. Estas presuntas importaciones eran apócrifas, permitian la fuga de dólares al tipo de cambio oficial”, explicó Mariano Lizardo. “La maniobra advertida consistia en simular este tipo de importaciones a partir de documentación que era falsa con el objetivo de sacar a cuentas particulares el valor del dólar oficial por mercadería que nunca ingresaria al país”, agregó.

Según Lizardo, se simulaban las declaraciones de la SIMI. Sin embargo, aclaró que, “hoy con el sistema Malvina, que es el que utiliza la Aduana, es mucho más difícil poder vulnerar este tipo de declaraciones con documentación falsa o con declaraciones de estudios jurídicos”. De cara a la documentación de estudios jurídicos, se informó que uno de los do detenidos es un profesional de las ciencias jurídicas , quien era el que preparaba la documentación con carpetas falsas.

Los bancos, desligados de responsabilidad tras falta de recursos

Con respecto al accionar del banco frente a esta situación, el abogado penalista manifestó que: “Es muy difícil que se pueda llegar a determinar, porque el banco trata de chequear la documentación”. Aun así, el entrevistado no descarta una posible complicidad de empleados “infieles” al banco que pudieran estar involucrados en este tipo de engaño. “Hasta el momento, por parte del banco no existe ningún tipo de responsabilidad porque la documentación era adulterada y no tiene la capacidad para certificar si la documentación es buena o mala”, completó.

A modo de cierre, Lizardo expuso que hubo una infracción a la ley 22.415, la causa está en el juzgado nacional penal económico 9 y las penas pueden ser de hasta 8 años de prisión. “El monto aproximado, por lo menos que a día de hoy se tiene predeterminado, es de 5.000.000 de dólares”, concluyó.