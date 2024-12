Mercado laboral 2025: “Se necesita de manera urgente una reforma laboral para entrar al trabajo del futuro”

En primera instancia no hay grandes esperanzas en cuanto a modificaciones en materia de empleo para 2025, se espera una reforma laboral que también deberá estar acompañada de una reforma tributaria con el fin de apaciguar un poco la presión impositiva sobre los empleadores y el costo que significa contratar un nuevo empleado. Ante este panorama, este medio se puso en contacto con el especialista en economía laboral, Juan Pablo Chiesa.

“En materia de empleo no se va a ver ningún cambio ni ninguna modificación en el 2025 como no lo tuvimos en el 2024 y como no lo tuvimos en los últimos 22 años”, comentó Juan Pablo Chiesa. “Argentina, en materia de empleo privado, hoy cuenta con 6 millones de asalariados privados y sigue intacto ese número”, agregó.

La urgencia de una reforma laboral

Posteriormente, Chiesa planteó: “Argentina tiene un problema de generación de empleo y no tiene nada que ver con que el Presidente salga a decir que va a ir a fondo con una reforma laboral”. Luego, manifestó que, “una reforma laboral se necesita de manera urgente para entrar al trabajo del futuro, a la automatización y a lo que está pidiendo el mundo globalizado, hay que aggiornar las leyes laborales que en Argentina son vetustas”.

Una reforma tributaria también sería clave para la generación de empleo

“Para que el empleo crezca tiene que haber una reforma tributaria, hay que quitarle el pie de la cabeza a los empleadores para que haya más trabajo registrado”, sostuvo el entrevistado. “En Argentina tenemos 11 millones de laburantes en negro y 6 millones en blanco, hoy contratar es muy caro, es muy costoso generar un puesto de trabajo”, complementó.

Por otro lado, el especialista en economía laboral señaló: “El costo laboral no se modificó, va a seguir igual, no le están dando en la tecla en ese aspecto, entonces, Argentina va a seguir en el mercado laboral en negro y eso es muy complejo porque se atrasa lo que es la seguridad social”. A su vez, remarcó que, “Argentina está atravesando un problema estructural a nivel de pobreza, porque los 6 millones de laburantes en blanco, que en otra época eran clase media, hoy son pobres”.

“Necesitamos una reforma laboral y sindical en no tratar igual a la cadena de 5.000 empleados que al almacen de 4 empleados”, expresó Chiesa. “Ahí se necesita la reforma laboral para aggiornar lo que es la relación laboral y después reforma tributaria para que el empleador le sea agradable y tentador tomar gente”, concluyó.