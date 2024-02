En una nueva edición de Pasando pantalla, Canal E dialogó con Mauro Natalucci, de Rava Bursátil, para ampliar la información sobre lo que ocurre en el mercado de capitales local, todo lo que se observa en cuanto a la caída de los dólares y cómo ve el mercado las medidas que viene implementando el Gobierno.

“El tipo de cambio lleva entre un 10 y un 11%, en el caso del contado con liquidación un 13%, de baja en el mes. En lo que va de febrero el saldo es negativo en cuanto a dólares. el que tenía dólares perdió entre un 10 y un 13% de poder adquisitivo”, comentó Mauro Natalucci. “Todos los activos argentinos se están viendo afectados por la baja del tipo de cambio, al bajar el MEP hay posiciones que están siendo desarmadas en las carteras”, agregó.

Qué expectativa hay hacia el Gobierno por parte del mercado

Posteriormente, Natalucci planteó: “La tasa vuelve a ser atractiva, hay cosas que no sabemos y va a depender de la expectativa que haya con respecto al Gobierno”. Luego, manifestó que, “el precio de los bonos, que viene subiendo bastante y la caída del riesgo país que es un shock de confianza hacia la economía, no ha cambiado mucho por la cuestión de lo social en 2 meses que no ha cambiado para nada”.

El merval se encuentra en una fase correctiva

“El mercado se va a mover por expectativa y sobre todo cuando haya tanta incertidumbre”, sostuvo el entrevistado. “El merval está en una fase correctiva, ha subido muchísimo, más de 350% el año pasado, entonces, hay que dejarlo bajar un poco más. Probablemente, vuelva a buscar el millón y se estableció en los USD 985 y veremos cómo lleva el tipo de cambio”, complementó.

Por otro lado, el analista de mercados señaló: “Las posiciones de bonos han sido acumuladas cuando las paridades tocaban los USD 20, entonces, las grandes posiciones han entrado en esos momentos”. A su vez, remarcó que, “tampoco se habla de una catarata de dólares por parte del campo, el precio de los commodities ha bajado y tampoco es una cosecha récord, entonces, hay que ver qué pasa en abril”.

“Entre marzo y abril veremos la verdad en cuanto al tipo de cambio, vamos a ver cómo podría impactar todo este tema de la liquidación de dólares y a qué tipo de cambio lo hacen”, expresó Natalucci. A modo de cierre, dijo que, “al bajar el contado con liquidación, el MEP y el tipo de cambio oficial, por ahora el mercado de futuros no ve una devaluación en el corto plazo”.