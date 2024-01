Sube el merval tras una rueda neutral en pesos y negativa en dólares

En una nueva edición de Pasando pantalla, Mauro Natalucci, de Rava Bursátil, dialogó con Canal E y comentó la importancia de la técnica Fibonacci y qué utilidad puede tener para el inversor común, además de las novedades del mercado en cuanto a volatilidad del merval y los vaivenes de los ADRS.

“Hay que diferenciar entre el análisis chartista, que es la identificación de figuras y formaciones dentro de un gráfico de precios y después la parte cuantitativa o técnica que es la aplicación de indicadores y la interpretación de esos indicadores”, comentó Mauro Natalucci. “Fibonacci es una técnica bastante avanzada, donde requiere un cambio de tendencia en el precio y un movimiento fuerte para poder medir los próximos retrocesos”, agregó.

En qué consiste la técnica Fibonacci

Posteriormente, Natalucci explicó: “Es una herramienta bastante sofisticada y específica, no es fácil de comprender del todo pero para el inversor común general del mercado no le será demasiado útil”. Luego, manifestó que, “un inversor común no se fija tanto en los vaivenes del corto plazo”.

En la rueda de ayer el merval en dólares volvió a retroceder

“Ayer el merval terminó neutral en pesos, pero negativo en dólares”, sostuvo el entrevistado. “El tipo de cambio volvió a subir, tanto el MEP como el contado con liquidación subieron más de un 2%, entonces, deja atrás en cuanto a dólares y si uno mide en dólares el merval, volvió a retroceder”, completó.

Los ADRS retoman su posicionamiento tras la fuerte baja

Por otro lado, el miembro de Rava Bursátil señaló: “Hoy el merval vuelve a subir, el dólar MEP no está reaccionando de la misma manera, está levemente positivo pero prácticamente neutral”. Sobre la misma línea, remarcó que, “los ADRS bajaron muchísimo afuera por una cuestión de riesgo argentino, hoy no se estaría viendo eso, de hecho, los ADRS vuelven a posicionarse neutral”.

A modo de cierre, Natalucci expresó que, “puede ser que los fondos tomen sus ganancias del mes, de hecho, si es un fondo que replica exactamente al merval tiene una correlación igual a 1, en el índice estamos hablando de un 36% de rendimiento en pesos y un 4% en dólares”, entonces, “tampoco es despreciable un 4% en dólares en un mes”.