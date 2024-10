¿No habrá renegociación con el FMI?: el Gobierno evalúa conseguir fondos a través de bancos internacionales

El ministro de Economía, Luis Caputo, se mostró despreocupado a la hora de hablar sobre una renegociación con el Fondo Monetario Internacional, todavía no está decidido una renegociación y el Gobierno planea cerrar un préstamo con organismos internacionales en función de afrontar los pagos de enero. En este contexto, este medio se comunicó con el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel.

“Esta confianza que está teniendo el mercado en el blanqueo de capitales genera cierta estabilidad dentro del equipo del Gobierno, que está pensando en algunas alternativas para este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”, comentó Ariel Maciel. “Están a la espera las 2 revisiones que tiene el FMI con Argentina y hay que ver si se unifican o no, pero Luis Caputo parecía despreocupado al respecto”, agregó.

El Gobierno todavía no tiene decidido evaluar un nuevo acuerdo con el FMI

Posteriormente, Maciel planteó: “Lo que todavía no está decidido el Gobierno es pedir al Fondo Monetario Internacional rever el programa y ahora hay un signo de interrogación respecto de esta renegociación”. Luego, manifestó que, “Luis Caputo habló del cepo cambiario y dijo que no hay que estar preocupados por la salida del cepo, que se va a dar cuando no sea estresante para el mercado, la economía ni para la sociedad”.

Los bancos internacionales están sumando relevancia como financiamiento alterno

“En el ministerio de Economía están trabajando fuertemente con bancos privados para lograr el famoso repo para completar los USD 5.000 millones que Argentina tiene que pagar en enero”, sostuvo el entrevistado. “El Gobierno sacó cuentas y no le dan los números para llegar a enero y empezó a buscar una alternativa a través de los fondos que le puedan prestar los bancos internacionales”, complementó.

Por otro lado, el periodista señaló: “El Gobierno está pensando que el Fondo Monetario Internacional no va a dar beneficios siempre y cuando no se sienten con otras condiciones”. A su vez, remarcó que, “el Gobierno quiere mantener la estabilidad, el punto central para el ministerio de Economía es sostener la inflación a la baja en función de justificar el programa, aguantar la confianza política y van a empezar a mejorar las condiciones económicas”.

A modo de cierre, Maciel expresó: “El propio ministro Caputo confirma que la recuperación en V no es tal, va a llevar tiempo y la prioridad es que la inflación siga su camino descendente aún con acuerdo o no con el Fondo Monetario Internacional porque el cepo también está para rato”.