Nuevas formas de vacacionar: “Hace 20 años el turismo en la Argentina tiene un camino de profesionalización”

Debido a la complicada situación económica, las vacaciones para los argentinos han ido cambiando en varios aspectos, no solo en la cantidad de días que se van hacia otro destino sino también en mantenerse al tanto de diferentes ofertas turísticas, que anteriormente no formaban parte de los destinos más conocidos. Es por eso que para hablar más del tema, este medio dialogó con Leandro Péres Lerea, de Turismo Cero.

“Lo que hay que analizar es el cambio de modalidades de consumo en el turismo, si bien no es nuevo, es un fenómeno muy común, la vacación de la familia tipo, en un destino de playa por 2 o 3 semanas, no es lo que más se ve o lo que más se consume”, comentó Leandro Péres Lerea. “Cuando empezó la temporada se hablaba de que ya era un fracaso la costa o no estaba llena”, agregó.

Profesionalización del turismo en Argentina

Posteriormente, Lerea planteó: “La costa sigue siendo lo más relacionado al verano por una cuestión de el agua, el calor o lo que sea, pero la realidad es que hace 20 años el turismo en la Argentina lleva un camino incesante de profesionalización, donde hay ofertas por todos lados”. Luego, manifestó que, “hoy en día, la costa tiene por lo menos 50 destinos y Córdoba hizo un trabajo espectacular”.

Una familia tipo en la costa gastaba $40.000 por día

“El resultado es bueno, no es lo que se esperaba pero ojo con medir el resultado de las vacaciones como un producto de la canasta básica”, sostuvo el entrevistado, que después añadió: “Las vacaciones son para un público determinado, que siempre tiene capacidad de ahorro y poder adquisitivo. Salir a comer para una familia tipo costaba $20.000 a la mañana y a la noche, por lo cual, ya se suma $40.000 por día”.

La costa podría perder terreno en la consideración de los turistas

Por otro lado, el titular de Turismo Cero señaló: “Hay otros destinos que están trabajando hace mucho y que parte de ese cambio en que la costa no esté tan llena, se mide porque los otros destinos están llenos”. Sobre la misma línea, remarcó que, “la costa de a poco se está dando cuenta que puede perder su liderazgo si no se aggiorna”.

“La gente donde pudo ahorrar es en ir a comer afuera y la mayor parte del alquiler en Argentina durante el verano, por lo menos en la costa, es en departamentos y casas”, expresó Lerea. A modo de cierre, dijo que, “hay que tener cuidado cuando se mide la ocupación, porque la ocupación está medida por los establecimientos habilitados de hotelería y no por los informales”.