Omar Plaini: “Estamos frente a un Gobierno con actitudes delirantes”

En vista a lo que será el paro del 24 de enero en contra de la Ley de Bases y el DNU, las perspectivas negativas hacia el Gobierno de Javier Milei continúan y es por eso que este medio se puso en contacto con el secretario general de los Canillitas, Omar Plaini, quien manifestó que la gestión de Alberto Fernández fue mejor que la actual.

“Va a ser una movilización multitudinaria, no solamente la efectividad del cese de actividades al mediodía sino que la movilización va a ser multitudinaria”, comentó Omar Plaini. “No hay sector de la sociedad que no esté manifestando acompañar esta iniciativa de la CGT en el plan de lucha que nosotros determinamos en 3 direcciones: jurídico, legislativo y gremial”, agregó.

Un Gobierno “delirante”

Posteriormente, Plaini planteó: “Todos están sintiendo lo mismo, que estamos frente a un Gobierno realmente con actitudes delirantes, que plantean una ley Ómnibus que hoy ya parece una ley remis porque acaban de ceder en un montón de cuestiones”. Luego, manifestó que, “el propio responsable del ejecutivo nacional hace cosas realmente insólitas, de un delirio absoluto y eso es muy preocupante”.

Dudas sobre la elección de los votantes

“Es un error decir que a ellos los eligió el pueblo argentino en forma casi total, se centran en el balotaje, cosa que no es real. Tienen que gobernar para todo el país no para la fuerza propia, eso tampoco lo ponen en consideración”, sostuvo el entrevistado. “Hay una situación y es que estamos realmente cerca del caos, lo del Gobierno es terrible, a las personas no les alcanza para terminar una semana”, completó.

Comparación entre el Gobierno actual con el anterior

Por otro lado, el secretario general de los Canillitas señaló: “En el gobierno anterior había inflación pero no esta inflación que tenemos, infinitamente aquel gobierno, con todos sus defectos, era mucho mejor que este”. Sobre la misma línea, remarcó que, “ahora hay un Gobierno que se ha tratado de imponer avasallando hasta las propias instituciones, solicitando una delegación de poderes cuando sabe que estamos en una república y Milei es un hombre que quiere llevar todo por delante”.

“Hubo un enojo de gran parte de la sociedad, porque no se fueron resolviendo cosas. Si la dirigencia política no vuelve a crear ni generar expectativa, es muy difícil que la mayoría de la ciudadanía vuelva a creer”, expresó Plaini. “Hay una responsabilidad de la política tradicional que no ha dado esa respuesta”, sentenció.