Eugenio Semino sobre los jubilados: "Este desastre no se produjo en forma espontánea hace 10 días"

La inflación continúa en su constante crecimiento y los sectores más débiles económicamente son los más afectados, como es el caso de los jubilados. Ante este contexto inflacionario desenfrenado, los haberes siguen sin actualizarse y la canasta básica podría girar en torno a los $450.000. Ante este panorama, Canal E dialogó con el gerontólogo y defensor de la tercera edad, Eugenio Semino.

“Estamos hablando de 8 millones de argentinos y argentinas, de los cuales 5 millones están cobrando lo mismo que en diciembre”, comentó Eugenio Semino. “Va a ser, por lo menos lo anunciado hasta ahora, en enero y febrero, un haber de $105.000 y un bono de $55.000, $160.000 para 5 millones de personas”, agregó.

Posteriormente, Semino planteó: “Otros 2 millones, que eran los jubilados de la media, que al no haber recibido ningún bono durante un año y medio, están en un rango similar en términos de ingreso a los de la mínima”. Luego, manifestó que, “después tenemos 1 millón más, de quienes no se habla, que son las pensiones no contributivas que reciben las personas con discapacidad, que están cobrando $84.000”.

De agregarse la evolución de la inflación a la canasta de los jubilados, el monto llega a casi $450.000

“El problema es que la línea de indigencia establecida por Indec está alrededor de los $200.000”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Sin embargo, la canasta del jubilado era de $313.000 a principios de octubre. Si seguimos la evolución de la inflación a nivel general, está superando los $450.000”.

Los jubilados no reciben atención médica en tiempo y forma

Por otro lado, el defensor de la tercera edad señaló: “Le incorporamos a esto que estos 8 millones de argentinos no tienen provisión ni atención de la salud en tiempo y forma”. Sobre la misma línea, remarcó que, “tenemos una enorme cantidad de intervenciones quirúrgicas suspendidas, tratamientos interrumpidos e insumos que no ingresan al país”.

“No es una crisis de la seguridad social, estamos hablando de una crisis humanitaria que no se toma en su real dimensión”, aseveró Semino. Para finalizar, expresó que, “este desastre no se produjo en forma espontánea hace 10 días, sino que fue acumulándose este estado de cosas y la situación ya no resiste más. La gente está dejando su salud y su vida hoy”.