Para un economista, “es imposible llegar a la unificación del tipo de cambio con este nivel de reservas”

Las reservas internacionales negativas siguen siendo un dolor de cabeza para el Gobierno y el Banco Central, más allá de que desde el inicio de la gestión de Javier Milei hubo un repunte en la recaudación. El economista, Luis Palma Cane, se refirió a las expectativas del Gobierno en cuanto a la llegada de dólares, el swap con China y la posibilidad de salir del cepo.

“Las reservas han mejorado por las compras que se han ido haciendo los últimos 40 días y con la devaluación que se hizo hay más liquidación de exportaciones”, comentó Luis Palma Cane. “Son mayores los pasivos del Banco Central que los activos en materia cambiaria y la estrategia del Gobierno es tratar de llegar a abril, que va a ser una entrada importante de dólares”, agregó.

Argentina no podría cancelar el swap con China

Posteriormente, Cane planteó: “Argentina no está en condiciones de cancelar el swap con China, además, está muy mal usado. El swap se utilizó 100% para pagar importaciones argentinas desde China y no es una operación comercial, sino financiera”. Luego, manifestó que, “ese préstamo es con cuenta corriente, es líquido, no nos están dando un swap para dentro de 5 años y mañana podrían pedir la cancelación”.

“En el caso de Argentina, se utilizó el swap chino para evitar perder más reservas. Ortodoxamente, el swap nunca se usa para pagar operaciones comerciales, se usa para pagar operaciones financieras”, explicó el entrevistado. “Argentina podría cambiar pesos por yuan y los yuanes venderlos por dólares en el mercado secundario, sin embargo, quién compra los yuanes es otro problema”, complementó.

China quiere atravesar el mundo occidental a través de sudamérica

Por otro lado, el economista señaló: “Si se pide el vencimiento, la devolución del swap y el swap no se cancela, es un default”. Sobre la misma línea, remarcó que, “no le conviene ni a China ni a Argentina que se produzca un zafarrancho, porque a China le conviene seguir comercializando con Argentina, no solo por los productos sino porque geopolíticamente, China está intentando penetrar en el mundo occidental”.

A modo de cierre, Cane expresó: “Es imposible llegar a la unificación del tipo de cambio con este nivel de reservas. Para mantener el tipo de cambio como ancla, no se le puede poner al 2% mensual de crawling peg cuando la inflación es del 25%”.