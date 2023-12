Aseguran que, “lo ideal sería tener las exportaciones totalmente liberadas”

Mucho antes de la asunción de Javier Milei como presidente, el problema de la falta de importaciones y la imposibilidad de exportar abarcaba la agenda de las principales empresas de Argentina. Con la asunción del libertario comienza a evaluarse la posibilidad de una desregulación para vender o adquirir productos del exterior. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se contactó con el economista, Lucas Carattini.

“Ya estamos arriba de los USD 2.000 millones, que es bastante buena imagen para el contexto económico que el Banco Central esté sumando reservas”, comentó Lucas Carattini. “Se estima que para el año que viene, más allá de no llegar a una cosecha récord, deberíamos tener en cantidades una de las cosechas más amplias de la historia nuevamente”, agregó.

Existe una demanda de importadores por USD 100 millones

Posteriormente, Carattini planteó: “Deberíamos tener un superávit comercial en torno a los USD 14.000 millones”. Luego, manifestó que, “a la foto actual que tenemos, más o menos se liquidan de exportaciones entre 300 y 400 millones de dólares y tenés una demanda de importadores de aproximadamente USD 100 millones”.

La necesidad de desregular las importaciones y exportaciones

“Lo ideal sería tener las exportaciones totalmente liberadas para que el que pueda exportar lo haga y genere, no solamente ingreso de divisas, sino que aumente la productividad en el país”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “El 80% de las importaciones argentinas son de bienes intermedios, con lo cual, si necesariamente apuntás a producir más, necesitás desregular las importaciones”.

Por otro lado, el economista señaló: “Para algunos bienes estratégicos tenés que tener algún tipo de control sobre qué es lo que está entrando a la Argentina, pero no podés tener el nivel de discrecionalidad que tenías con las SIRAS”. Sobre la misma línea, remarcó que, “las SIRAS fue un sistema que mutó con el tiempo y lo más nocivo que te genera esto, no es solamente la errónea adjudicación de los factores, sino los kioscos, porque si no pagabas la coima correspondiente, no te dejaban importar”.

Los aumentos de las diferentes cotizaciones estarán por debajo del nivel de precios

Para finalizar, Carattini expresó: “En términos reales, los posibles aumentos que tengamos de las diferentes cotizaciones de los dólares van a estar considerablemente por debajo de lo que es el aumento del nivel de precios, sobre todo en los meses de diciembre, enero y febrero”.