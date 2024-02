Bettina Fernández: "Como no hay pesos, no hay demanda de dólares"

La constante incertidumbre en la política argentina y todo lo que involucra las decisiones económicas, tienen una fuerte repercusión en el mercado, sobre todo en los tipo de cambio, ya que la gente tiende a refugiarse en dólares. Con el fin de ampliar esta información, este medio se puso en comunicación con la economista, Bettina Fernández.

“Estamos en momentos de gran incertidumbre política y el mercado en general y el precio del dólar en particular, van atrás de todas estas cuestiones”, comentó Bettina Fernández. “Estamos viviendo y vamos a vivir altos niveles de volatilidad, quizás no estamos acostumbrados los argentinos a que el dólar baje”, agregó.

Qué ocurre cuando baja el dólar

Posteriormente, Fernández planteó: “Cuando el dólar baja, todo el mundo se asusta, nadie sabe qué hacer y esto seguramente se va a dar hasta que las variables económicas se vayan convergiendo al plan que tiene el Gobierno en este sentido”. Luego, manifestó que, “es probable que hayamos tocado algún piso y ya tuvimos un leve rebote”.

El dólar es un bien más de la economía

“Es lógico que el precio del dólar suba y no se quede en estos niveles porque el dólar es un bien más de la economía”, sostuvo la entrevistada. “Quizá no se actualice a la misma velocidad que la inflación de los bienes, pero el dólar siempre va a tener tendencia a la suba, por lo cual, es probable que estemos en un piso y que encontremos un rebote que pueda llegar a los niveles que tuvo la semana pasada”, complementó.

Variables domésticas

Por otro lado, la economista señaló: “Tenemos algunas variables que son muy domésticas, tenemos variables más macros y las variables internacionales”. Sobre la misma línea, remarcó que, “las personas están acostumbradas a refugiar su poder adquisitivo en los dólares, entonces, muchos de ellos tienen que hacer la venta de alguno de esos dólares para poder llegar a fin de mes”.

“El ministro Caputo está sacando pesos por todos lados, entonces, como no hay pesos, no hay demanda de dólares. Por lo tanto, no hay demanda, hay oferta y el precio tiende a bajar”, finalizó.