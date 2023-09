Paritarias y reforma laboral, las claves del sector PyME en este momento

Más allá de la delicada situación por la que están pasando las PyMEs debido al contexto económico, entran en el foco de discusión los arreglos de paritarias ante la inclusión del bono de $60.000 y la necesidad que se plantea de realizar una reforma laboral. Es por eso que para hablar sobre el tema, este medio se contactó con el presidente de la FEBA, Alberto Kahale.

“La situación de las PyMEs no está bien, es compleja por la difícil situación económica del país”, comentó Alberto Kahale. “Los últimos dos meses se está vendiendo un poco menos que en el mismo periodo del año anterior. A parte, se han debilitado los bolsillos de quienes nos vienen a comprar”, agregó.

Las paritarias están abiertas y se espera una revisión para octubre

Posteriormente, Kahale afirmó que las paritarias están abiertas: “En julio, el comercio ajustó para atrás los últimos 3 meses, planificó julio, agosto y septiembre”. Sobre la misma línea, manifestó que, “ahora el 30 de septiembre se hace una evaluación de lo que se pactó y se ajusta, eso incluye el bono de los $30.000”.

Con respecto al bono de $60.000, el presidente de la FEBA expresó: “Desde la CAME en principio no estábamos de acuerdo porque habíamos cerrado la paritaria”. Sin embargo, “después del DNU que se publicó, hemos decidido pagarlo y esperamos que la paritaria de fin de año se pueda llegar a tener en cuenta ya que el primero de octubre tenemos que abrir de nuevo y no se puede descontar ni tomarlo a cuenta”.

El valor que tienen los empleados para las PyMEs

“Es muy difícil que a una PyME se le vaya un empleado, a no ser que sea para independizarse”, sostuvo el entrevistado. A su vez, remarcó que en la pandemia, “nos sobraban empleados y no despedimos a ninguno, los hemos retenido porque es difícil de un día para el otro tener un empleado con experiencia”.

“Propuestas de candidatos se ven muy pocas. Más que una reforma laboral se necesita una modernización laboral que desde CAME y la FEBA impulsamos, porque no puede ser que tengamos una legislación de hace un montón de años”, concluyó.