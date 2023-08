Peligra el desembolso del FMI por el temor a malgastar dólares en intervenciones cambiarias

La jornada de este 14 de agosto comenzó con fuertes decisiones por parte del Banco Central en el mercado cambiario. Pero para saber más al respecto este medio dialogó con el periodista de Editorial Perfil Ariel Maciel, quien explicó los motivos detrás de la estrategia adoptada por la entidad monetaria y el Ministerio de Economía.

"La incertidumbre se trasladó a todos lados, por ejemplo al Banco Central donde se tomó la decisión de esta devaluación de una sola vez y que llevó a que no hubiera voceros durante todo el día", confirmó el entrevistado. Luego detalló que, "el único que esta conectado y muy activo era el ministro de Economía", Sergio Massa.

En este sentido, Maciel confirmó a Canal E que los funcionarios "prometen sostener este valor hasta las elecciones de octubre". Por ello lo que hicieron fue "adelantar todo el Crawling peg para hacerlo de una sola vez".

Respecto al interrogante de por qué se aplicó esta medida el día después de las elecciones primarias, el periodista aseveró que, "el tema era responderle al mercado, que estaba yendo por una brecha mucho más grande entre el dólar oficial y el dólar blue". Luego añadió: "Hoy no iba a alcanzar allanamiento, ni nada. El punto es mostrarle al FMI que se necesitan los dólares de los desembolsos".

Para Ariel Maciel: "El temor está en que el Fondo no envíe esos dólares, porque desde Washington creen que Sergio Massa va a intervenir en el mercado gastándose todos esos dólares".

Por otra parte, "la incertidumbre se trasladó a las empresas", dijo el entrevistado. Esto se debe a que "ya no se puede mantener el sistema de Precios Justos". "Los precios congelados como estaban no se podían mantener, pero nadie se esperaba que la devaluación fuese tan fuerte". En tanto, "desde el Gobierno todavía no se van a sentar a negociar, porque no saben de cuanto es el aumento", concluyó el periodista.