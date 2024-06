Política internacional: Milei en el G7, el posible acuerdo de paz entre Israel y Hamas y las elecciones en Estados Unidos

La participación de Javier Milei en el G7 marca un hito significativo para la representación argentina en foros mundiales de alto nivel. Paralelamente, las negociaciones para un posible acuerdo de paz entre Israel y Hamas despiertan esperanzas de una resolución en uno de los conflictos más prolongados y complejos del Medio Oriente. Además, las próximas elecciones en Estados Unidos captan la atención mundial, con sus resultados potencialmente influyendo en la política global y en las relaciones internacionales.



Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el periodista Henrik Rehbinder quien explicó que las posibilidades de paz entre Israel y Hamas “son complejas”.

El posible acuerdo de paz entre Israel y Hamas

Según el entrevistado, aunque existió un plan propuesto por el presidente Biden y fue aceptado por las Naciones Unidas, “enfrenta serios obstáculos para ser aceptado tanto por Hamas como por Israel”. Y ejemplificó: “En el caso de Hamas, han realizado cambios en el programa, exigiendo la retirada de las fuerzas israelíes en siete días, pero siempre manteniendo a Hamas en el poder, una condición que Israel y Netanyahu nunca aceptarán, ya que su objetivo es desmantelar y reemplazar el liderazgo en Gaza”.

En continuidad con el tema, Rehbinder sostuvo que Hamas, por su parte, mantiene una guerra de guerrillas y desea conservar el control, una postura que Israel no aceptará tras los eventos del 7 de octubre. Y agregó: “La situación en el Medio Oriente está profundamente entrelazada con la política interna de Estados Unidos”.

Estados Unidos: Los problemas de los candidatos presidenciales

Por el lado del clima político que se vive justamente en Estados Unidos con respecto a la situación de los candidatos, Rehbinder explicó que, “enfrenta presiones de la juventud que apoya a Israel con reservas y de una base judía demócrata influyente que exige medidas más duras contra Hamas”. Y continuó: “Biden navega entre estas dos aguas, buscando equilibrar las demandas internas y su posición como líder mundial, único capaz de presionar a Israel para actuar de cierta manera”.

En el caso de Hunter Biden, hijo del candidato a presidente, “también se espera una condena, aunque no se prevé prisión”, explicó el entrevistado y aseguró que los republicanos están más callados sobre este tema, ya que les resulta incómodo no poder alegar que Trump es el único perseguido por una administración demócrata y, además, porque el caso de Hunter implica armas de fuego, un tema sensible para ellos.

Volviendo al tema de Trump y con respecto a lo que dicta la Constitución de Estados Unidos, Rehbinder aseguró que no establece que una persona condenada a prisión no pueda ser presidente. Y siguió: “Hay muchas cosas que la Constitución no contempla, pero Trump, con su actitud y personalidad, ha desafiado estas normas no escritas”.

El viaje de Milei al G7

Sobre el G7, “Estados Unidos tiene interés en esta cumbre”, que cuenta con invitados especiales como India y Brasil, dos naciones fundadoras de los BRICS, contó el periodista y aseguró que Joe Biden busca protagonismo en estas sesiones, especialmente en temas de seguridad económica e inteligencia artificial.

Además, Rehbinder mencionó que el Papa Francisco y Javier Milei hablarán el mismo día. El Sumo Pontífica se refirirá a la vigilancia y control de la inteligencia artificial, mientras que el presidente defenderá la desregulación.

Al cerrar, expresó: “Para Estados Unidos y Europa, lo más importante en el G7 es gestionar 300 mil millones de dólares de fondos rusos congelados y explorar cómo utilizarlos para ayudar a Ucrania, así como desarrollar una estrategia para frenar a China y su sobreproducción”.