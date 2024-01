Por qué esta semana hay posibilidades de que vuelva a subir el valor del dólar

Los tipos de cambio financieros superan los $1100, mientras que el dólar blue quedó rezagado. Esto abre diversos interrogantes de cara a las perspectivas a corto plazo sobre el mercado cambiario. Por este motivo el asesor financiero Omar de Lucca dialogó con este medio y comentó que esta semana se van a conocer los "datos de inflación de diciembre que van a estar entorno al 30%, subieron los dólares financieros y la pregunta es si el carry trade corre riesgo para que uno deje de apostar a la tasa de interés en pesos o si es un leve ajuste en el tipo de cambio".

"Me parece que vamos a tener otra semana de presión cambiara por la inercia inflacionaria", advirtió el asesor financiero a causa del contexto macroeconómico actual.

Por qué los ahorristas no se definen por el plazo fijo UVA

Por otro lado, De Lucca comentó que, "los ahorristas se están en un dilema financiero muy importante que es: apuesto a ganar un 100% en 6 meses en pesos con el plazo fijo UVA o compro dólares porque creo que en 6 meses va a subir". "Si uno espera que el dólar aumente por debajo del 100% en los próximos 6 meses, es un negocio hacer el plazo fijo UVA". "El tema de inmovilizar el capital 6 meses es el mayor problema de los ahorristas".

"La política del Gobierno pareciera ser que incita a desalentar los plazo fijos UVA y a optar por los plazos fijos tradicionales con una tasa de interés recontra negativa", opinó el entrevistado. Luego añadió: "No sé que va a ser el Banco Central con la tasa de interés después de los datos de inflación de diciembre, porque si los vuelve a bajar corremos el riesgo de una corrida cambiaria".

En este sentido, el De Lucca explicó que si la tasa sigue licuándose contra la inflación, el riesgo es que los ahorristas se pasen a dólares. "Está hilando fino Javier Milei, pero es la única forma de empezar a bajar el stock de pasivos remunerados del BCRA, bajando la tasa", indicó.

Además, el asesor financiero comentó que, "hubo el overshooting del dólar, con una devaluación del 100% pero con la inflación que hay te volvés a quedar corto en un mes".

Qué puede hacer subir el valor del dólar

Para finalizar, el entrevistado cuáles son los escenarios posibles que hagan aumentar el valor del dólar. Por un lado, "qué pasa si no le aprueban el DNU y la Ley en el Congreso a Javier Milei, puede pasar que no se los aprueben". Por otro lado, "qué pasa si Caputto y Posse no logran renegociar con el FMI. Si a estas dos situaciones le sumamos el dato de la inflación de diciembre, puede generar una presión muy dura sobre el dólar que lo va a hacer subir indefectiblemente", cerró.