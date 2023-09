Día del economista: por qué se conmemora todos los 21 de septiembre

El 21 de septiembre no solo se festeja el día de la primavera o del estudiante, sino que también se reconoce a los economistas. La conmemoración está inspirada en quien es considerado el primer economista argentino y quien lleva ese título es Manuel Belgrano. Para hablar más sobre el tema, este medio hizo partícipe a la economista Débora Mollón.

“El día del economista se celebra hoy por el que es considerado el primer economista argentino, Manuel Belgrano”, comentó Débora Mollón, que luego agregó: “Era abogado pero fue el que empezó a traer, de todos los lugares a donde ha ido a estudiar, las ideas más revolucionarias para la época”.

El 21 de septiembre de 1794, Manuel Belgrano es nombrado secretario del consulado

Posteriormente, Mollón manifestó que, “todavía formábamos parte del Virreinato, estábamos bajo la corona española y nuestro comercio era de contrabando por la diferencia entre nuestro puerto y el de Lima”. En ese contexto, “el 21 de septiembre de 1794, lo nombran secretario del consulado a Manuel Belgrano”.

El consulado era un espacio donde se debatían las ideas sobre economía

“El consulado no es como lo conocemos en nuestros días, sino que en ese momento fue empezar a sentarse y pensar el comercio, el campo y la náutica, Belgrano fundó la escuela de náutica”, remarcó la economista. En relación a este tema, expresó: “A través de empezar a trabajar en el consulado, era el espacio donde estaban todas las ideas que tenían que ver con la economía”.

Por otro lado, la entrevistada dijo que Manuel Belgrano hablaba de atender la ociosidad: “Belgrano decía que había un montón de personas que estaban como recursos ociosos, que no eran vagos sino que no tenían un oficio y no había manera de insertarlos en la sociedad. En base a eso, creó la escuela de agricultura, donde empezó a darle herramientas para poder trabajar la tierra de una manera planificada”.

La diferencia entre quien se especializa en finanzas y un economista

Para finalizar, Mollón diferenció las funciones entre un economista y un especialista en finanzas: “Alguien que se especializa en finanzas se dedica a todo lo que es la administración del dinero. La economía como definición es una ciencia social y administra recursos, entonces, hay una diferencia entre administrar dinero y recursos”.