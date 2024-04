Renuevan autoridades en una de las entidades más importantes de Argentina

El anuncio que realizó el Gobierno en cuanto a la habilitación de importaciones para traer productos de la canasta básica desde el exterior movilizó a las entidades de la producción alimenticia. En este contexto, este medio se comunicó con el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, quien adelantó que habrá cambios de autoridad en la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL).

“El impacto de la crisis económica y de ventas que está atravesando el país, especialmente que atraviesa la producción nacional, empieza a tener efectos en las entidades”, comentó Ariel Maciel. “Hoy, 8 de abril, se va a realizar la asamblea de la poderosa coordinadora de industrias de la producción alimentaria, la famosa COPAL”, agregó.

Daniel Funes de Rioja dejará de ser presidente de la COPAL

Posteriormente, Maciel planteó: “No es casualidad que hace casi 3 años, el presidente de la COPAL sea también presidente de la Unión Industrial Argentina”. Luego, manifestó que, “hubo una convivencia que entraba en conflictividad de intereses y para muchos eso era incompatible. Esto lo argumentan como parte de la decisión de sacar a Funes de Rioja de la COPAL, desde hoy dejará de ser presidente de esta entidad”.

Carla Martín Bonito reemplazará a Funes de Rioja en su cargo de presidente

“Muchas empresas quieren atemperar lo que se ve hacia afuera de esta suerte de crisis de situación entre la representatividad. En realidad es una cuestión de edad, Funes de Rioja ya es un hombre más grande y quieren cambiar la imagen”, sostuvo el entrevistado. “Quien lo va a suceder se llama Carla Martín Bonito, que es la actual CEO de la COPAL, es la que venía haciendo el trabajo sucio dentro de la entidad”, complementó.

Por otro lado, el periodista señaló: “Eso es parte de esta renovación que está queriendo dar la entidad ante una tensión con el Gobierno”. A su vez, remarcó que, “no es casual que se haya activado y que haya salido a la luz todas estas cuestiones luego de la decisión del Gobierno de liberar las exportaciones. El cambio de mando no lo están pensando por una cuestión institucional, sino más bien de alineamiento político”.

“En el interior no hay homogeneidad, al sector de las bebidas el invierno se les congeló, no hubo ventas, se cayó fuertemente eso y no hubo aumentos en consideración con el resto de los rubros, tanto dentro de la canasta básica como por fuera”, expresó Maciel. “A pesar de que el anuncio se implementó y está la posibilidad de importación de alimentos, todavía no lo estamos viendo en las góndolas”, concluyó.