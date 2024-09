Roberto Cachanosky: “Eso que dijo Adorni sobre que la inflación estaba muerta lo va a tener que reconsiderar”

La agenda económica se encuentra desbordada tras conocerse el dato de inflación por parte de Indec, que dio una inflación del 4,2% para el mes de agosto y a eso hay que sumarle la presentación que hará el Presidente Javier Milei el día domingo en cuanto al presupuesto 2025. En relación a este tema, este medio se puso en comunicación con el economista, Roberto Cachanosky.

“Las formas son el fondo, Milei tiene que mandar anticipadamente el proyecto de ley para que los legisladores lo estudien, presentar el proyecto y los diputados hacerles preguntas”, comentó Roberto Cachanosky. “Evidentemente, Javier Milei no acepta preguntas, él quiere hacer su discurso y nada más, de manera que es lógica la reacción de la oposición”, agregó.

No hay seguridad de que en el presupuesto 2025 aparezca algo relacionado al cepo

Posteriormente, Cachanosky planteó: “No sé si Milei va a anunciar algo sobre la salida del cepo, de hecho, cada vez que le preguntan cuándo van a salir del cepo, la respuesta es que no saben, que lo quieren hacer rápido, por lo cual, con eso no están diciendo nada”.

“En los presupuestos se ponen las condiciones macroeconómicas que se estiman, sin embargo, Milei habló de una novedad que va a ser un presupuesto cero”, sostuvo el entrevistado. “Eso no es ninguna novedad, eso se hizo en el año 2001 y se sacó la ley de déficit cero, de manera que no es una cuestión de sacar una ley solamente, es una cuestión de tener las condiciones y el plan como para poder cumplir con el déficit cero”, complementó.

La inflación núcleo está delimitando una tendencia alcista en los últimos meses

Por otro lado, el economista señaló: “Eso de que está aumentando la demanda de moneda no es cierto, pero el dato más preocupante es que cuando se ve la inflación núcleo, se encuentra con que marzo fue 3,7, junio 3,7, julio 3,8 y agosto 4,1%, con lo cual, la tendencia es ascendente”. A su vez, remarcó que, “eso que dijo Manuel Adorni sobre que la inflación estaba muerta lo va a tener que reconsiderar”.

“La reducción del impuesto país lo que puede hacer es bajar costos, pero si se mantiene un proceso sostenido de aumento de precios, eso no se responde con el impuesto país”, expresó Cachanosky. “La baja del impuesto país no define la tasa de inflación”, concluyó.