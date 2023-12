Rosato sobre el costo de los insumos en Argentina: “Cuestan 3 veces más que en el exterior”

La falta de insumos ha sido un problema que ha afectado al sector PyME a lo largo del 2023 y en medio de la transición presidencial la problemática aún no se ha resuelto. A esto se le suma las dudas con respecto a en qué consistirá el plan de competitividad entre las empresas. En este contexto, este medio se contactó con el presidente de Industriales PyMEs Argentinas, Daniel Rosato.

“Estamos muy preocupados por el contexto, porque venimos en un proceso recesivo en la Argentina a partir de todo este desequilibrio que está ocurriendo”, comentó Daniel Rosato. “En estos momentos, tenemos variables de precios que llegan hasta un 50% y, en algunos casos, el doble. Además de precios que aumentan en dólares”.

En Argentina, los insumos difundidos triplican el valor de lo que salen en el exterior

Posteriormente, Rosato planteó: “No está muy claro realmente de qué manera se le va a pedir la competitividad al sector PyME”. Luego, manifestó que, “no se habla de incluir en esta competitividad el costo de los insumos difundidos y el costo de las materias primas a nivel nacional, porque en Argentina, los insumos difundidos cuestan 3 veces más caro que en exterior”.

Controlar los precios de los insumos difundidos: algo que ningún gobierno pudo hacer

“Ningún gobierno pudo controlar los precios de los insumos difundidos”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Uno de los ejes fundamentales tiene que ver con sostener o ser competitivos en el costo de las materias primas, es decir, no podemos tener en la Argentina materias primas que valgan el doble o el triple que en el exterior”.

Sobre la misma línea, el presidente de Industriales PyMEs Argentinas señaló: “A partir del nuevo gobierno, no vemos que esta variable pueda ocurrir, porque significaría que las fábricas que producen todos los insumos tendrían que bajar a más de la mitad su precio”.

“Queremos que a Javier Milei le vaya bien, pero no podemos tomar medidas sin tener en cuenta que los insumos difundidos valgan a nivel internacional también”, expresó Rosato. “Tenemos que ser competitivos no solo en la venta sino también en la compra, ahí lo que queremos en consensuar algo que no se está diciendo como modelo industrial a futuro”, concluyó.