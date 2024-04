Durante el mes de mayo está próximo a concretarse un aumento en el boleto de tren, el cual podría afectar a más de un millón de usuarios. Esto acompañaría la lista de complicaciones de un sector de la sociedad que ya está muy vulnerable debido a los incrementos materializados anteriormente. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se contactó con el dirigente gremial de la Izquierda Socialista, Rubén Sobrero.

“Este nuevo aumento en los trenes tiene que ver con el ataque que estamos sufriendo toda la población. No sé qué nos pasa a los argentinos, porque, menos los sueldos, nos están aumentando todo”, comentó Rubén Sobrero. “No se dan cuenta que nos están empobreciendo y llevando a que cada vez sean más las desigualdades sociales que hay en el país, es inentendible que un sector de la sociedad crea que estamos en deuda no sé con quién”, agregó.

Una vez eliminados todos los subsidios, el boleto podría costar $1.500

Posteriormente, Sobrero planteó: “Aumenta un 250% la tarifa y la van a seguir aumentando, ya que el objetivo es eliminar los subsidios”. Luego, manifestó que, “de eliminarse los subsidios, el boleto, para que esto funcione, lo tenés que llevar a $1.500”.

“En el Sarmiento tenés, en los picos más bajos, una concurrencia de 250.000 personas y en lo más alto 500.000, está siempre entre ese piso y ese techo. Si se toman las otras líneas, estaríamos por encima del millón de personas lejos”, sostuvo el entrevistado. “Estamos hablando de un sector muy importante de la población y que no es de clase alta, porque la persona que viaja en tren son laburantes”, complementó.

Los sueldos no acompañan el aumento de los servicios

Por otro lado, el dirigente gremial señaló que, “si esto fuera acompañado por el aumento de los sueldos, podría ser entendible, aunque no justificable”, sin embargo, “el problema es que no aumentan los sueldos, los mantienen congelados y cuando conseguís un aumento cercano a la inflación, no te homologan los convenios”.

“Hay un objetivo de este Gobierno que es empobrecer a los trabajadores”, aseveró Sobrero. A modo de cierre, dijo que, “cuando tenés ese cuadro de situación en donde todo te aumenta y el salario lo tenés muy congelado, lo que están buscando es que metas todos tus ahorros en la calle, que cada vez se pueda consumir menos y que cada vez te empobrezcas más”.