Rubén Sobrero: “Sin seguridad, la masacre de Once la tenés a la vuelta de la esquina”

Continúa la investigación sobre lo ocurrido con el choque de trenes de la línea San Martín, la variable más apuntada se refiere a que hubo un error humano, sin embargo, también se pone en evidencia el desgaste del servicio. Ante este panorama, este medio se contactó con el secretario general de la unión ferroviaria, Rubén Sobrero.

“Era obvio que iban a intentar echarle la culpa a los trabajadores porque, si cuentan la realidad, los que tendrían que terminar presos son varios funcionarios”, comentó Rubén Sobrero. “Culpar a los trabajadores no es más que una cortina de humo para tapar la realidad, que hayan declarado una emergencia ferroviaria muestra claramente que hay un vaciamiento de la empresa y hay que ver cuánta plata van a destinar al servicio”, agregó.

El eslabón humano es la última instancia de la cadena en estos accidentes

Posteriormente, Sobrero planteó: “El error humano lo vamos a ver cuando se termine la investigación, pero el error humano es el último eslabón de la cadena, para tener un error humano primero tuvo que haber una cantidad de errores muy grandes técnicos”. Luego, manifestó que, “el RITO, el manual con el cual nos movemos dentro de nuestra profesión, toma todas las medidas de seguridad para que aunque uno quiera chocar 2 trenes, no se pueda”.

Desfinanciamiento para llegar a la privatización

“El primer cuatrimestre del año pasado, la empresa de trenes recibió $50.000 millones, hubo una devaluación e inflación”, sostuvo el entrevistado. “Este año, en el mismo periodo, el primer cuatrimestre recibió $4.000 millones, se busca la desfinanciación para que el servicio funcione mal y la gente pida por la privatización”, complementó.

Por otro lado, el dirigente ferroviario señaló: “El problema no era el robo de cables, porque había cables en los talleres, el problema era que no había cemento. No tenemos cemento porque los proveedores, a los cuales le debemos fortuna, no están entregando materiales”. Sobre la misma línea, explicó que, “como se están robando mucho los cables, se entierran los cables y en vez de taparlos con tierra los tapamos con cemento para que cueste un poco más robarlos”.

A modo de cierre, Sobrero expresó: “Sin seguridad, la masacre de Once lo tenés a la vuelta de la esquina y nosotros no podemos jugar con la seguridad del servicio porque transportamos gente, cada choque puede significar una muerte”.