En el paso fronterizo que conecta a la Franja de Gaza con la península egipcia del Sinaí, Israel y Egipto se enfrentaron duramente tras la masacre contra los campos de desplazados palestinos. En este marco, al menos hay un militar que responde a El Cairo herido de gravedad.

El tiroteo entre fuerzas armadas de Egipto e Israel

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Alberto Ruskolekier quien confirmó que,”la poca información que hay es que efectivamente hubo un tiroteo entre fuerzas armadas de Egipto con la Fuerza de Defensa de Israel”.

Según el entrevistado, el fuego se habría iniciado por un disparo que hizo dentro de la franja de Gaza pero, muy especialmente en corredor que se creó en el año 1993 que va desde Israel hasta Egipto. Y agregó: “Todo el corredor tiene 14 kilómetros de extensión, es controlado por Egipto y la idea es que no circule contrabando, ni se alimente el crecimiento terrorista en la Franja de Gaza”.

Por otra parte, Ruskolekier sostuvo que, “Egipto no quiere que los palestinos vayan desde la Franja de Gaza” porque no tienen permiso de entrada y el problema que tiene con respecto a la incursión militar de Israel es que, “están tratando de hacer que eventualmente esto provoque un éxodo de cientos de miles de palestino”. Y siguió: “Da la sensación de que no se va a trazar el acuerdo de paz que Egipto tiene con Israel porque hay intereses comunes”.

El reconocimiento y rechazo a Palestina como Estado

En relación con el tema, el entrevistado contó que en las últimas horas España, Noruega e Irlanda “reconocieron a Palestina como Estado”. Y siguió: “Pero hoy también, Dinamarca rechazó esa propuesta porque dicen que las negociaciones tienen que ser bilaterales y no se puede crear un estado en forma unilateral”.

Además, Ruskolekier informó que en la actualidad hay 59 campamentos de refugiados palestinos en Gaza que alojan a 1.400.000 palestinos, por ende “casi el 70% de los palestinos que están dentro de la Franja“ viven alimentados con los dineros de las Naciones Unidas”.

Para cerrar, dijo: “La problemática de los refugiados se utilizó de una manera muy cruel, en donde ellos fueron víctimas de la propia narrativa de los países que luego manejan los conflictos a sus propios intereses”.