Después del triunfo de Javier Milei en las PASO, se abrió el debate acerca del futuro del Banco Central en caso de que el candidato libertario se imponga también en las generales de octubre.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el doctor en Economía Alberto Ruskolekier quien expresó que el Fondo Monetario Internacional dio a conocer el informe técnico relacionado con las reservas del Banco Central de la Repúbica Argentina, “estableciendo que tiene reservas negativas de 14 100 mil millones de dólares”.

La función del Banco Central y las reservas en otros países

“El Central está creado para ser el prestamista de última instancia ante una crisis y corrida de los bancos”, explicó el economista. Y agregó: “El Banco Central no puede ejercer esta función , de hecho no la ejerce, porque no cuida el valor de la moneda, no maneja la tasa de inflación y para hacerlo necesitaría una independencia que no la está cumpliendo”.

A raíz de estos datos del FMI sobre las reservas negativas, Ruskolekier analizó las de los Bancos Centrales de algunos países y sostuvo que Brasil cuenta con 353 millones de dólares, México cerca de 200, Perú posee 73 y Uruguay 17 mil millones de dólares. Y agregó: “Son países que también sufrieron la pandemia del COVID y, en algún momento, sufrieron también los efectos de la guerra de la invasión de Rusia con respecto Ucrania y esto implicaba respecto del valor de los granos que subieron los precios y que existiera una inflación”.

La inflación en Argentina y América Latina

Según Ruskolekier, “ningún país en el mundo tiene las reservas negativas”. Y añadió, que en el caso de Venezuela no se publican estadísticas, pero que hace unos días se filtró que el primer semestre, en ese país, la inflación “estaba en 130 o 140%, lo cual implicaría que si sigue su curso este año estaría en no menos de 300% anual, cuando el año pasado tuvo una inflación del 420”.

“Argentina está entre eso 3 o 4 países del mundo con inflaciones exóticas”, agregó el economista. Y explicó que la inflación en Brasil es 5%, México 4%, Perú 8%, Uruguay 7,5% y Bolivia 4% anual. “Si el pronóstico de agosto de Argentina fuera de 12 o 13%, tendría en un mes la de Bolivia en 3 años”, expresó.

Volviendo a las conclusiones del Banco Central, Ruskolekier sostuvo que hay un descalabro de magnitudes en las inflaciones que colocan al país al borde de un colapso económico. Y continuó: “Se está recurriendo a manotazos de ahogado con esta devaluación y después de las PASO lo que único que se hizo fue una fue un ejercicio de mala praxis, porque nadie en su sano juicio se le ocurriría devaluar sin hacer un plan económico”.

Qué pasará después de las elecciones

“El día posterior a la primera vuelta va a haber devaluación y en diciembre, sea quien fuere también el partido ganador, seguramente va a haber otro valor del dólar” sostuvo el economista.

Para cerrar, expresó: “Argentina es la suma de todos los males en materia económica y no estoy hablando de ideología. Es simplemente de una revisión de los datos fríos que están arrojando cuando hay emisión monetaria e inflación”.