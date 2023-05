Salvador Di Stefano: "Todavía no sabemos que va a hacer Juntos por el Cambio si llega al poder"

La situación económica presenta una gran incertidumbre de cara a las próximas elecciones. Tal es así que hoy el panorama muestra que el bipartidismo de las últimas elecciones sería reemplazado por tres tercios, los cuáles se disputarían un eventual acceso al ballotage.

En este contexto, nos comunicamos con el analista económico Salvador Di Stefano, quien habló sobre la situación económica del país y las posibles alternativas para bajar la inflación.

“La salvación de los argentinos sería tener un buen gobierno, producir y exportar”, dijo Di Stefano, quien luego completó: “Hoy no hay un buen gobierno, hay muchos impuestos que no permiten producir y menos exportar. En este panorama, el dólar parece la salvación”.

“La oposición no presentó su plan, solo Javier Milei dijo que apuntaría a una dolarización pero previamente tiene que haber un ajuste. Milei lo llama el ‘plan motosierra’, un fuerte ajuste presupuestario para luego poder ir a una dolarización”, explicó el analista.

Asimismo, Di Stefano dijo que “no se sabe que va a hacer Juntos por el Cambio si llega al poder”. “En el oficialismo hay mucha atomización, no hay una certeza de lo que se va a hacer”, complementó.

Luego, el analista habló sobre el cierre de listas y su impacto en la economía: “Nadie dice que va a hacer, el 13 de agosto se va a develar la incógnita de para qué lado va el país”.

“Hoy no se puede devaluar si no hay un plan económico y no hay un plan económico si no hay confianza. Este Gobierno no tiene confianza y por eso te diría que Massa no va a poder devaluar”, explicó el entrevistado.

“El nuevo Gobierno tiene que generar confianza para poder sacar el cepo y esto va a pasar cuando se ejecuten políticas económicas de forma correcta”, dijo Di Stefano, quien luego completó: “Necesitamos sangre, sudor y lágrimas, ajustando el presupuesto vamos a tener menos inflación”.