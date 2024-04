En busca de conocer un poco más sobre la realidad de lo que se vive a nivel económico y turístico en San Rafael, este medio se comunicó con el productor vitivinícola, Edgar Ibarra, quien diferenció las realidad de San Rafael de la de Mendoza Capital y habló de las expectativas que tiene el destino en cuanto al mes de junio.

“Todo lo que son empleados de restaurantes, vamos ajustando salarios de acuerdo al aumento de las cosas, uno trata en la manera de lo posible de llevar lo mejor que se puede a la situación”, comentó Edgar Ibarra.

San Rafael espera una buena cantidad de turistas para el mes de junio

Posteriormente, Ibarra planteó: “Hasta ahora, hemos tenido una excelente temporada de semana santa”. Luego, manifestó que, “tuvimos muchísimos turistas, eso ayudó muchísimo y esperamos que ahora para junio podamos recibir muchos turistas en San Rafael, que ayuda muchísimo a la actividad”.

“Tenemos uno de los restaurantes de mayor servicio de San Rafael”, sostuvo el entrevistado. “Tenemos un servicio que es muy costoso y una de las alternativas que tenemos es bajar un poco la calidad del servicio para poder estar competitivos y poder seguir trabajando”, complementó.

Diferencias entre Mendoza y San Rafael

Por otro lado, el productor vitivinícola señaló: “Mendoza y San Rafael son 2 realidades completamente diferentes”. Sobre la misma línea, explicó que, “San Rafael es otro destino, no es Mendoza Capital, San Rafael no tiene turismo internacional y muchas de las bodegas no cobran entrada y tiene precios accesibles. En mi restaurante, un almuerzo ejecutivo, está $18.000”.

“Hay varios medios diciendo que Mendoza está imposible”, expresó Ibarra. “Mendoza tiene mucha inversión, hay lugares de muchísimo lujo, donde hay turistas brasileños que repiten el destino más de una vez al año”, concluyó.