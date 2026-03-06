Se reactivan las expectativas en el sector agropecuario: “Tuvimos una recuperación muy importante del agua”

El ingeniero agrónomo, Cristian Russo, pasó por Canal E y se refirió a que el inicio de la cosecha de maíz en la región núcleo muestra un escenario heterogéneo, con rindes promedio cercanos a los niveles históricos pero con fuertes diferencias entre zonas.

Cristian Russo explicó que la campaña comenzó con expectativas muy positivas debido a la recuperación hídrica que se registró durante gran parte del año. “Región núcleo, arrancamos la cosecha de maíz”, señaló. Y agregó que la campaña venía bien encaminada: “Veníamos muy contentos porque tuvimos una recuperación muy importante del agua”.

Las secuelas de la crisis hídrica

Asimismo, recordó que durante años el principal problema había sido el déficit hídrico: “Prácticamente en el 2020 veníamos hablando de falta de agua, falta de agua”. Esa situación había cambiado durante la campaña actual, incluso con resultados excepcionales en trigo.

A pesar de las buenas perspectivas iniciales, la falta de lluvias en el tramo final del ciclo afectó el rendimiento potencial de los cultivos. “Se nos cortó el agua en la última semana de diciembre”, explicó Russo. Sobre la misma línea, resumió el impacto en la producción: “Nos faltó una o dos semanitas más de agua para tener una cosecha que era un poco lo que esperaba el sector”.

Cuáles son los datos de la cosecha

En términos productivos, el resultado final se ubicaría cerca de los promedios históricos. “Tuvimos una cosecha que está siendo promedio, 100 quintales para la región núcleo”, indicó.

Sin embargo, el comportamiento no es uniforme dentro de la región. El entrevistado detalló que existen importantes diferencias entre el este y el oeste: “Estamos viendo mucha diferencia entre el este y el oeste de la región núcleo”.

En algunas zonas los rindes superan claramente el promedio. “Hay rindes que superaron los 100 quintales en la zona de, por ejemplo, Marco Juárez”, destacó. También se observan buenos resultados en el centro-norte del país.