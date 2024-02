Sebastián Galiani: “A Argentina le va mal desde hace 50 años”

En diálogo con Canal E, el ex viceministro de economía, Sebastián Galiani, habló sobre la actualidad de la economía argentina e hizo hincapié en que todas las medidas que está ejecutando el Gobierno son necesarias, además de que mencionó que este mal momento económico no viene desde la asunción de Milei sino más atrás en el tiempo.

“No hay otra alternativa a lo que quiere hacer Milei con la eliminación del déficit y el financiamiento del Banco Central al tesoro”, comentó Sebastián Galiani. “Algunos piensan que había riesgo de hiperinflación, pero una economía con 400% de inflación es un desastre absoluto y nada de lo que está pasando ahora se le puede atribuir a las políticas del Presidente Milei”, agregó.

El programa económico para enfrentar un “Rodrigazo”

Posteriormente, Galiani planteó: “La economía no es algo que empieza con cada Gobierno, tiene una continuidad y una historia. El gobierno de Alberto Fernández estaba incubando un rodrigazo”. Luego, manifestó que, “el Presidente Milei está destapando las ollas y tiene un programa económico, en el cual, va a destapar esas ollas y va a afrontar los problemas que surjan pero con un programa que lo va a resolver”.

“El Presidente Milei es consciente y a través del ministerio del capital humano están diseñando medidas paliativas para que la clase media, los pobres y los indigentes no la pasen tan mal en los próximos 6 meses a un año que va a ser duro”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “El Presidente está tratando de eliminar todos los curros de la política, pero también es cierto que ahí no hay 5 puntos del producto, no está todo el déficit fiscal”.

Argentina está en el peor momento económico

Por otro lado, el ex viceministro de economía señaló: “Estamos quizás en el peor momento, porque la inflación fue muy alta en diciembre y enero, va a seguir alta por varios meses pero bastante menor”. Sobre la misma línea, remarcó que, “se espera una inflación entre 10 y 15% para febrero, pero los salarios también van a empezar a ajustar, los salarios del sector público van a estar más retrasados debido a que ahí se está haciendo el ajuste fiscal”.

50 años de mala economía

“Acá nos jugamos el futuro, no hay magia, la reforma previsional bien hecha la tuvimos que haber hecho hace 10 años, pasan los años y no resolvemos los problemas”, expresó Galiani. “A la Argentina le está yendo súper mal, pero no desde hace 2 meses que asumió MIlei, a Argentina le va mal desde hace 50 años”, finalizó.