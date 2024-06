Sebastián Galiani: “Una reactivación económica no atenta contra el déficit fiscal”

El objetivo de conservar un equilibrio de las cuentas fiscales resulta sustancial para el Presidente Javier Milei y es ahí donde interviene el Fondo Monetario Internacional para que el Gobierno defina cuál será su política cambiaria y monetaria. En función de desarrollar este tema en profundidad, este medio se puso en comunicación con el ex viceministro de economía, Sebastián Galiani.

“Lo que el Fondo le está pidiendo al Gobierno es que defina cuál va a ser su política monetaria y cambiaria hacia adelante”, comentó Sebastián Galiani. “Hay un consenso de que haber ido al equilibrio financiero es un logro muy importante para el Gobierno, habrá que ver cómo se consolida en el tiempo, ese es el próximo desafío en lo fiscal pero no es lo que le preocupa ahora al Fondo”, agregó.

¿Qué le está pidiendo el FMI al Gobierno?

Posteriormente, Galiani planteó: “Lo que el Fondo pide es especificar cómo va a ser la política cambiaria y monetaria porque las metas de acumulación de reservas y de inflación dependen de eso y no sabemos cómo sigue la situación”.

Una reactivación económica no perjudicaría el déficit fiscal

“El crecimiento percé ayudaría a la consolidación del déficit fiscal porque permitiría que suba la recaudación de todos los impuestos”, sostuvo el entrevistado. “Una reactivación no atenta contra el déficit fiscal, después todo el mundo cree que este año el Gobierno va a tener un equilibrio fiscal, más allá de que el segundo semestre es más difícil fiscalmente que el primero, gran parte del déficit se concentra siempre en el segundo semestre y en los últimos meses del año”, complementó.

Por otro lado, el ex viceministro de economía señaló: “El signal que ha hecho el Presidente de que la primera variable que él cuida personalmente es el equilibrio fiscal le da credibilidad”. A su vez, remarcó que, “dado esa actitud que tiene el Presidente Milei, hasta debe ser una tarea no tan difícil para el ministro de Economía que no le pidan plata otros ministros ya que podría bajar el ranking del Presidente”.

“Se va a aprobar la Ley de Bases y eso es importante, más que nada desde el punto de vista político, en el sentido de que el Gobierno arrancó con un proyecto muy ambicioso pero sin una estrategia política para aprobarlo”, expresó Galiani. A modo de cierre, dijo que, “actualmente, el Gobierno se ha movido a tener una estrategia política, al punto tal de que se empieza a comportar como un gobierno que hace política”.