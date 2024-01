Según el director de la Cámara de Feedlot, “la carne empieza un camino en busca de un nuevo equilibrio”

Uno de los aumentos más significativos en cuanto a la canasta básica de alimentos ha sido el de la carne. Sin embargo, el fuerte incremento no fue aceptado por algunos consumidores y los comerciantes se vieron en la obligación de bajar sus precios para poder retomar las ventas. Es por eso que para hablar más sobre este tema, Canal E se comunicó con el director de la Cámara Argentina de Feedlot, Juan Eiras.

“La carne subió, retrocedió y ahora empieza un camino en busca de un nuevo equilibrio”, comentó Juan Eiras. “Hay un proceso estacional en febrero, marzo y abril, donde habitualmente la carne tiende a estar un poco más cara porque el fenómeno productivo hace que haya menos oferta”, agregó.

Cómo se maneja el mercado de la carne

Posteriormente, Eiras planteó: “Tenemos 2 componentes, una firmeza o un aumento escalonado que se da por esta estacionalidad y después factores macroeconómicos, la carne no copia como otro tipo de artículos”. Luego, manifestó que, “acá no hay una lista de precios todos los lunes, este es un mercado bastante perfecto cuando no lo intervienen y se maneja que cuando hay más vale menos y cuando menos vale más”.

Nunca hubo un aumento en la producción como para que el precio de la carne se incremente

“Una etapa es la nuestra, somos el último eslabón de la producción, llegamos a la descarga en el frigorífico y otra cosa es cómo busca acomodar el resto de la cadena, donde el comerciante buscaba cobrar lo más que podía”, sostuvo el entrevistado. “Nunca hubo una suba en la producción como para que el asado de $5.000 pase a $10.000”, completó.

Consumidores de presupuesto fijo

En otra instancia, el director de la Cámara Argentina de Feedlot señaló: “Hay un sector que es igual a cuando aumenta la nafta, hay un consumidor en carne que lleva un presupuesto fijo, con lo cual, ante el aumento trae menos cantidad y gasta lo que puede gastar, que es lo que tiene”. Por otro lado, remarcó que, “después hay otro que selecciona pero no solo con la carne picada, sino con las carnes alternativas”.

“La ventaja que tiene la industria avícola es que maneja los stock pudiendo congelar unidades, como es un pollo, que no es lo mismo que tener que congelar una media res vacuna”, concluyó.