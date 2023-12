Según un economista, “las Leliqs no son el principal problema” económico del país

Gran parte de la atención de la opinión pública está centrada en los anuncios que hará Javier Milei, sobre todo en cuestión económica, y que se espera que se produzcan el día de su asunción. Tras los dichos del futuro Ministro del Interior, Guillermo Francos, sobre la posibilidad de que el dólar oficial esté entre 600 y 650 pesos, uno de los grandes interrogantes se centra en cuánto valdrá la divisa norteamericana y en cómo repercutirá en los demás aspectos económicos de la Argentina.

Para hablar sobre este tema y los objetivos por cumplir del nuevo Presidente y su Gabinete, Canal E se comunicó con el economista Claudio Caprarulo quien expresó que, “un dólar entre 600 y 650 pesos es similar al actual dólar exportación”, en donde “los exportadores pueden liquidar sus ventas a un tipo de cambio que se compone 50% por el tipo de cambio oficial y 50% por el dólar contado con liquidación”.

Según Caprarulo, “no está mal plantear un dólar a 650, aunque de todas formas implica una devaluación superior al 70% que debería verse por cómo va a reaccionar la economía y sobre todo el salto en los precios”.

Cepo cambiario

Al ser consultado sobre la eliminación del cepor cambiario, el economista expresó que “es una buena noticia que no se piense en un desarme desde el primer día” porque no están dadas las condiciones para que eso se pueda llevar a cabo de una forma no traumática.

Ingreso de dólares

Con respecto de dónde podría obtenerse un mayor ingreso de dólares, el entrevistado contó que en abril y mayo del año que viene habrá “un fuerte aumento de la liquidación del agro” que le permitirá al gobierno “hacerse de un colchón de dólares”. Y continuó: “Existen también rumores de que se están buscando financiamiento en el exterior, pero habrá que ver si culminan en gestiones exitosas”.

La importancia de las Leliqs

Ante las opiniones de diversos expertos en la materia, que aseguraban que las Leliqs no eran el principal obstáculo de la economía, Caprarulo dijo que efectivamente “las Leliqs son parte del problema, pero no son el principal problema que tiene la Argentina y tampoco es algo que se deba resolver en el primer día”.

Y continuó: “las Leliqs no dejan de ser estas letras de liquidez del Banco Central que refleja los plazos fijos que tienen los ahorristas y también las empresas en los distintos bancos”.

Para finalizar, expresó: “Sería un problema si el Gobierno decidiera, de un día al otro levantar el cepo, y todos sacaran sus pesos para cambiarlos por dólares. Existen otros mecanismos que podrían permitir ir desarmándolo”