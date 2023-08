Según un ex ministro de energía, “el Estado no está en condiciones de poner dinero en el sector energético”

El sector energético ha sido uno de los principales intervenidos por el Estado en el último tiempo. Por lo cual, los subsidios fueron uno de los principales causantes del déficit fiscal. Con la intención de hablar más sobre este tema, este medio se comunicó con el ex ministro de energía, Emilio Apud.

“La tarifa tendría que pagar los costos económicos de la energía eléctrica o del metro cúbico del gas con la excepción de ese segmento de la población que por una cuestión económica no puede pagarlo”, comentó Emilio Apud, que luego continuó: “Hay que hacer al revés que la segmentación que hizo este gobierno, donde trató de identificar la gente con poder económico para pagarlo y el resto no”.

El 65% de los usuarios está pagando menos del 20% de lo que cuesta la energía

Posteriormente, Apud manifestó que hay un 35% que está pagando la tarifa plena, entonces, “no funciona un sistema con un 65% de los usuarios que este pagando menos del 20% de lo que cuesta la energía porque no va a haber inversiones”. A su vez, aseveró que el Estado no está en condiciones de poner dinero en el sector energético.

En la actualidad, el gasoducto mete al sistema 10 millones de metros cúbicos de gas

“El próximo gobierno va a heredar la mitad del gasoducto que no se hizo. Ese primer tramo hoy está metiendo en el sistema unos 10 millones de metros cúbicos diarios”, remarcó el ex secretario de energía. Sobre la misma línea, aclaró que todo el proyecto del gasoducto busca meter 40 millones de metros cúbicos de gas, “ahora hay que poner compresores para que pueda duplicar esa cantidad y que sean 20 millones a lo que se hace actualmente”.

Para un correcto funcionamiento del sector energético debe equilibrarse la macroeconomía

Por otro lado, el entrevistado planteó que hay que equilibrar la macroeconomía: “No es un problema del sector energético sino de la macro, donde tiene que terminarse con los cepos y las imposibilidades de remesas al exterior”. Luego, brindó su opinión sobre cómo debería manejarse Argentina en comparación a otros países: “Si uno se pone un país normal, las distintas formas de participación privada en obras públicas pueden funcionar perfectamente”.

“La petrolera YPF tiene que ponerse a tono con el nuevo paradigma para el petróleo y el gas de Argentina que tiene que ser exportador. En la actualidad, casi el 90% de las actividades petroleras y gasíferas son para abastecer el mercado local”, concluyó.