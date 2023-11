Según un sociólogo, “las encuestas no predicen, observan una foto muy limitada”

Las encuestas previo al balotaje sirven como estimaciones tanto para los partidos políticos como para el mercado financiero. Es una forma de estar al tanto sobre qué piensa el electorado, sin embargo, no siempre son muy efectivas. Con el fin de ampliar esta información, este medio dialogó con el sociólogo Carlos De Angelis.

“Llevar el sistema de las encuestas a una Argentina convulsionada de forma permanente, con tanta fluidez, distancia con la política y problemas que tiene el país, es muy difícil esperar que sean predictivas”, comentó Carlos De Angelis. “No predicen, observan una foto muy limitada de los que quieren salir en la foto y esto es algo no menor porque hay mucho rechazo en la encuesta”, agregó.

Las encuestas le están dando a Javier Milei 3 puntos por arriba de Massa

Posteriormente, De Angelis planteó: “La encuesta no está llegando a ciertos lugares y los resultados que vemos de las que se publican le están dando a Milei 2 o 3 puntos arriba”. Luego, manifestó que, “es tal el margen de error que uno piensa que el número es una cosa exacta pero no. Siempre tenemos un intervalo de estimación, dentro de él están los dos candidatos y eso hace que uno empiece a observar a los que no salen en la foto”.

Los 3 tipos de encuestas

En otra instancia, el entrevistado expresó que hay 3 tipos de encuestas, “telefónicas, se hacen llamados telefónicos a fijos o celulares”. En segundo lugar, “la presencial, requiere un gran despliegue de personas, encuestadores, supervisores, se le toca el timbre a la persona y se hace cara a cara”. Por último, “lo que se ha popularizado son las online, primero hacia un panel que muchas empresas los fueron organizando alrededor del tiempo y después con las redes sociales”.

“Una encuesta no puede tener menos de ciudades de 200.000 habitantes. Eso es lo mínimo para que tengas una masa electoral importante y muchas veces si no llegas a ciertas zonas, te aparecen las sorpresas”, señaló el sociólogo. Sobre la misma línea, remarcó que, “son muy caras esas encuestas, porque hay que poner 300 personas en la calle en un país tan enorme como Argentina”.

A modo de cierre, De Angelis dijo que, “sería un país maravilloso si 3.000 personas de una muestra estuvieran todos interesados en participar. Si es cierto que hay gente que la rechaza pero esto también te pasa en las presenciales”.