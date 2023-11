Sergio Massa impulsará un seguro gratuito para trabajadores de delivery

En vista de beneficiar a los trabajadores que se dedican al delivery en la Ciudad de Buenos Aires, Sergio Massa anunció un seguro gratuito para dichos empleados. Esta medida busca resguardar la seguridad de los repartidores ante la nula predisposición de las empresas por ayudar a sus usuarios ante algún accidente. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se puso en contacto con el secretario general del sindicato Único de Conductores de Motos (SUCMRA), Mariano Robles.

“Al día de hoy absolutamente nadie protege a los trabajadores de delivery, por eso es una gran noticia el anuncio de un seguro gratuito”, comentó Mariano Robles. “Siempre cuando uno está en esta situación de exposición total cualquier tiro para la justicia es buenísimo”, agregó.

Si un trabajador en moto se accidenta no tiene nadie que lo respalde

Posteriormente, Robles planteó: “Es muy importante para nosotros porque atiende una situación extrema en nuestro trabajo”. Luego, manifestó que, “cuando te accidentas trabajando tenés el gran problema de que no tenés quien te banque, entonces, estás accidentado, en tu casa, no tenés plata para bancar a tu familia o para arreglar la moto y es como que se te cae el mundo”.

Los trabajadores de delivery no conocen a la empresa que los contrató

“La empresa no te asiste de ninguna forma, te deja super tirado”, aseveró el entrevistado. En relación a este tema, expresó: “Hemos llegado a situaciones que a la empresa no la conoces nunca porque te paga a través de una cuenta y no tiene ni una oficina donde uno va a reclamar o pedir algo”.

Por otro lado, el secretario general del SUCMRA señaló: “Tuvimos una reunión hace 2 semanas con Sergio Massa en la cual participaron varios compañeros y le planteamos que la responsabilidad sobre esto tiene que ser de la empresa”. Sobre la misma línea, remarcó que, “ante la urgencia, que nosotros estamos en una situación de precariedad total, apoyamos esta medida”.

“Todas las aseguradoras no te aseguraban con un seguro comercial, te aseguran con un seguro particular”, sostuvo Robles. Entonces, “lo que había que hacer cuando uno se accidentaba o te robaban la moto era mentir, porque en la que decíamos que estábamos trabajando con la moto la aseguradora no te cubría”, completó.