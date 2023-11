“Si no se ataca urgente el tema de las leliqs, corrés un riesgo hiperinflacionario”, advirtió un analista financiero

Dentro de la extensa lista de cuestiones a resolver por Javier Milei cuando asuma el 10 de diciembre, se encuentra el problema de las leliqs y todo lo que tiene que ver con la unificación cambiaria. Es por eso que para hablar más sobre el tema, este medio se puso en contacto con el operador bursátil, Omar De Lucca.

“Pasaron cosas importantes en el mercado como la designación de Luis Caputo como ministro de economía y Damián Reidel en el Banco Central”, comentó Omar De Lucca. “Vamos a ir a una unificación del tipo de cambio a partir de que asuma Javier Milei como presidente y eso va a permitir a industrias como el campo y los frigoríficos empezar a crecer fuerte en 2024 con un solo tipo de cambio”, agregó.

Con la unificación del tipo de cambio, las exportaciones se van a normalizar

Posteriormente, De Lucca planteó: “Todas las trabas que hubo recientemente de la no aprobación de declaraciones juradas para exportaciones se va a volver a normalizar y los exportadores de carne van a poder mandar un dólar afuera y recibir el mismo”. Luego, manifestó que, “va a haber una normalización de esa variable de la macroeconomía, fomentar nuevamente la exportación y también acompañado a una eliminación de retenciones”.

De no resolver rápidamente el tema de las leliqs, se corre un riesgo hiperinflacionario

“Si no se ataca urgente el tema de las leliqs, se te va todo a precios”, advirtió el entrevistado. En relación a este tema, argumentó: “Si vos liberas los pesos que tenés adentro de una cajita y los soltás a la calle sin un programa monetario atrás, el riesgo de una hiperinflación es muy alto, con lo cual, si no se ataca eso no se puede levantar el cepo y ahí sí corrés un riesgo hiperinflacionario”.

Por otro lado, el operador bursátil señaló: “Hay que trabajar racionalmente para desarmar las leliqs, pero hay una parte que es indesarmable y son los depósitos de la gente, el tema es todo el dinero que los bancos le están dando al Banco Central”. Sobre la misma línea, remarcó que, “una de las obligaciones del gobierno entrante es decirle a los bancos que le presten plata a las PyMEs para que puedan producir”.

La necesidad de forzar la tasa de interés para expandir el crédito a PyMEs

Para finalizar, expresó que, “el punto de partida es forzando la tasa de interés podés expandir el crédito a PyMEs, porque van a ser a tasas menores, pero hay que ir a un redireccionamiento del crédito hacia el sector privado, más que créditos al consumo créditos a la producción”.