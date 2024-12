Silvia Mercado: “Ganar o perder una elección de medio término en Argentina no es la vida o la muerte”

La Libertad Avanza y el PRO todavía no se ponen de acuerdo en instaurar una alianza de cara a lo que serán las legislativas de 2025, Javier Milei hizo pública su postura y le envió un mensaje a Mauricio Macri, a eso se le suma una posible desventaja de ir por bandos separados contra la oposición. Es por eso que para analizar este tema en profundidad, este medio se puso en comunicación con la analista política, Silvia Mercado.

“Hay un verdadero tira y afloje entre Mauricio Macri y Javier Milei, como era esperable porque no tienen la misma visión de todas las cosas, entonces, es razonable que quien está en el Gobierno quiera tener una posición hegemónica y controlar la cámara de Diputados”, comentó Silvia Mercado. “También es razonable que un partido que es aliado busque hacerse valer por sí mismo”, agregó.

El Gobierno buscará mantener el Congreso paralizado hasta el final de las legislativas

Posteriormente, Mercado planteó: “Esto es algo que se viene previendo hace mucho tiempo y no hay expectativas de que tenga un buen final, no se ve que vayan juntos en provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires como pretende Javier Milei”. Luego, manifestó que, “en el Congreso Javier Milei los necesitó mucho al PRO, pero en este año electoral, la posición del Gobierno va a ser tratar de mantener al Congreso lo más paralizado posible”.

Las complejidades del PRO y su falta de acuerdo con La Libertad Avanza

“La estrategia del Gobierno ha sido mostrarle las uñas en la ciudad de Buenos Aires al PRO y no la tiene fácil tampoco el PRO, no tiene una figura resonante más allá de Mauricio Macri”, sostuvo la entrevistada. “En el caso de no ir con La Libertad Avanza, va a tener que jugar la máxima figura de Macri y se va a dar una batalla compleja porque va a tener una oposición muy fuerte dentro de su propio electorado”, complementó.

Por otro lado, la analista política señaló: “El Gobierno Nacional va a tener sus problemas en la provincia de Buenos Aires porque con el PRO que tiene muy buenos candidatos en provincia, si La Libertad Avanza y el PRO van divididos en provincia, lo más probable es que vuelva a ganar Axel Kicillof”. A su vez, remarcó que, “las encuestas le dan mal al Gobierno en la provincia de Buenos Aires y tampoco le dan excesivamente bien en la ciudad de Buenos Aires”.

“Los inversores están viendo esta elección pero también se dramatiza excesivamente, ganar o perder una elección de medio término en Argentina no es la vida o la muerte”, expresó Mercado. “Normalmente, lo que sucede es que la población busca poner freno a quien ve excesivamente fuerte”, concluyó.