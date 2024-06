Swap chino: “Argentina tendría que volver a meter mano sobre los encajes como se hizo en el pasado”

La incertidumbre en cuanto al pago del swap con China comienza a generar presión en el mercado, sobre todo ante las estimaciones de que Argentina no podría afrontar la cantidad de dólares que se tienen que devolver. En relación a este tema, este medio se puso en comunicación con el economista, Alejandro Bianchi.

“Meternos un poco hacia adelante es pensar qué va a pasar sobre todo con el tema del swap con China”, comentó Alejandro Bianchi. “Lo que ha hecho subir al dólar en los últimos días es la idea de que Argentina empezó a alinearse políticamente con Estados Unidos y obviamente los chinos del otro lado empezaron a poner trabas a la renovación de ese swap”, agregó.

¿Cuánto deberá pagar Argentina si China decide no renovar el swap?

Posteriormente, Bianchi planteó: “En los próximos 2 meses, Argentina tendría que pagar USD 4.800 millones si es que China decide no renovar este swap”. Luego, manifestó que, “el problema es que esto se suma a vencimientos en el mes de julio que tiene Argentina por distintos conceptos, pagos de bonos, del Tesoro, del Banco Central, de cerca de USD 6.000 millones”.

Argentina no cuenta con los dólares necesarios para afrontar el swap

“Es una pared de dólares que Argentina no tiene, las reservas netas recién están cerca de los USD 1.300 millones y eso pone un poco de presión en el mercado”, sostuvo el entrevistado. “De tener que salir estos fondos del Banco Central y no tener una contrapartida porque el riesgo país no bajó lo suficiente como para que Argentina pueda ir a los mercados voluntarios de deuda”, complementó.

Sobre la misma línea, el economista señaló: “Argentina tendría que nuevamente volver a meter mano sobre los encajes como se hizo en el pasado, cosa que al mercado no le gusta, le ponen tensión y esto explica el movimiento del dólar”.

A modo de cierre, Bianchi remarcó que, “Argentina va a apelar en esta revisión que se está haciendo del Fondo Monetario Internacional a buscar fondos frescos que le permitan hacer un roll over a una tasa razonable”.