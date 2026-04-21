Tensión en las agroexportaciones ante el paro de transportistas: “No están entrando al país el equivalente a USD 500 millones”

El vicepresidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, Luis Zubizarreta, analizó para Canal E que el conflicto con transportistas de granos sigue generando un fuerte impacto en la logística agroexportadora argentina, con pérdidas millonarias y buques desviados a otros países.

“Estamos estimando que hoy no están entrando al país, no han entrado al país en estos días de estos paros el equivalente a 500 millones de dólares”, afirmó Luis Zubizarreta. Además, precisó el daño económico más amplio: “El impacto en el bolsillo de los transportistas, de los productores y de la exportación, creemos que ya supera los 150 millones de dólares”.

Ciertas zonas continúan con paro de transportistas

El conflicto se concentra principalmente en el puerto de Necochea, mientras que Bahía Blanca logró normalizar su operatoria tras levantar los bloqueos. “Se abrió, se terminó el piquete que bloqueaba la entrada al puerto de Bahía Blanca”, explicó, aunque advirtió que, “lamentablemente, persiste un reclamo sobre el puerto de Necochea”.

Zubizarreta destacó que las consecuencias logísticas son inmediatas: “Al no haber arrime de camiones, los buques tienen que esperar o si no, se van a otros puertos”. Y agregó un dato clave sobre la competencia regional: “Muchos de ellos terminan yendo a Brasil a completar su carga por falta de mercadería en los puertos argentinos”.

La cadena productiva en vilo ante la imposibilidad de mover la cosecha

Asimismo, remarcó que el conflicto afecta a toda la cadena productiva: “Hay un impacto serio en los productores de esa región, del sudeste de la provincia de Buenos Aires, que ante esta circunstancia no pueden, digamos, mover su cosecha”.

El entrevistado resaltó que esto obliga a asumir mayores costos: “Tienen que o esperar para cosechar o meterla en silobolsa, con lo cual, eso genera extra costos muy importantes”.

También subrayó el perjuicio para los propios transportistas: “Este es el momento para que los transportistas salgan a trabajar, es el momento pico de trabajo en donde habitualmente tienen las mejores tarifas”.