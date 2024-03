Tensión por los despidos de tercerizados de Aerolíneas Argentinas: “Hay mucho ataque a los trabajadores”

Desde el despido de 40 empleados de la empresa GPS, que presta servicios para Aerolíneas Argentinas, la situación ha estado muy lejos de resolverse. Se ha extendido la cantidad de gente que se ha quedado sin trabajo y se espera que para el 29 y 29 de marzo se lleve a cabo un paro de pilotos y tripulantes, lo que paralizaría la actividad previo al feriado largo de 6 días. En función de desarrollar este tema en profundidad, este medio dialogó con el delegado de Aerolíneas Argentinas, Luciano Corradi.

“No avanzó en nada la situación, lo que empezó a avanzar es que empieza a haber más resistencia en los aeropuertos”, comentó Luciano Corradi. “Hoy realizamos un corte total en la Avenida Costanera, lo que nosotros estábamos buscando es visibilizar este conflicto porque no tenemos respuesta ni de la empresa, ni de Aerolíneas Argentinas, ni de la secretaria de trabajo sobre los más de 40 despedidos”, agregó.

"Ya son más de 40 los despidos de tercerizados de Aerolíneas Argentinas"

Posteriormente, Corradi planteó: “En un principio eran 40 los despedidos, pero ahora de a tandas van despidiendo más compañeros, que trabajan para Aerolíneas Argentinas desde hace 10 o hasta 14 años”. Luego, manifestó que, “lo que sí avanza es el plan del Gobierno sobre la línea aérea, mantiene los salarios congelados de los trabajadores efectivos con el programa de retiro voluntario completamente ridículo que hay sobre 8.000 trabajadores efectivos”.

El 28 y 29 de marzo se espera un paro de pilotos y tripulantes

“Estamos empezando a dar una respuesta, en el marco de la reincorporación, queremos la reincorporación de todos los despedidos. El 28 y 29 va a haber un paro de pilotos y tripulantes por salarios, pero también para que no se privatice Aerolíneas Argentinas”, sostuvo el entrevistado, que después recalcó: “Los aeropuertos en Argentina empiezan a ser un foco de lucha donde el Gobierno tiene puesta la lupa”.

Por otro lado, el delegado de Aerolíneas Argentinas habló del paro que se llevará a cabo el 28 y 29 de marzo y señaló la importancia de que lo integren el sector de empleados tercerizados. Sobre la misma línea, remarcó que, “la problemática en los aeropuertos está siendo muy grande, hay mucho ataque a las familias, a los trabajadores, están quedando familias en la calle”.

“Para que no se lleve a cabo el paro tiene que haber una voluntad de diálogo por parte del Gobierno para darle solución a los trabajadores, para que no haya despidos y que la crisis que existe, la que plantea el Gobierno, no la paguemos los trabajadores”, expresó Corradi. Para finalizar, dijo que, “queremos que den un aumento salarial acorde a cubrir la canasta básica de mínima y acorde a no seguir perdiendo contra la inflación”.