Elecciones 2023: todas las claves para entender qué se definen en Tierra del Fuego

Las elecciones provinciales 2023 mostraron hasta el momento solides y efectividad por parte de los oficialismos provinciales. No obstante, se presume que el INDEC arrojará datos adversos en lo que refiere a la inflación este viernes 12 de mayo y una de las mayores incógnitas que inquieta al mundo de la política es si afectará o no este dato económico a la rendimiento de los gobernadores en los comicios.

Por este motivo, el analista político Hernán Madera dialogó con este medio y explicó todas las particularidades que van a influir en los comicios en la provincia más austral de la Argentina.

"Tierra del Fuego elije Gobernador y 3 intendentes, es la provincia de mayor crecimiento demográfico de la Argentina", informó el entrevistado. Luego añadio que en lo que respecta a las elecciones de este fin de semana, "parece que el gobernador actual, Gustavo Melella gana en primera vuelta pero no está totalmente seguro eso".

Es uno de los tres distritos con ballotage junto con la Nación y CABA, pero cuenta con una particularidad y es que "uno tienen que llegar al 50 por ciento de los votos", pero la clave y la dificulta de estos comicios "es que entre la primera y la segunda vuelta hay una diferencia de una sola semana". "

En la misma línea, el analista político explico que esta provincia "la constitución la hace el no peronista, es como una constitución hecha para ver cómo hacemos para que no llegue el peronismo", entonces "pusieron el ballotage, vaciaron de recursos a la provincia y los municipios tienen más recursos". "La provincia tuvo tres gobernadores del PJ y ninguno pudo acceder a una reelección".

Respecto al interrogante de si influye el clima a la hora de votar en la provincia más austral del país, Hernán Madera dijo que, "el fueguino no le da tanta bolilla al clima, porque está acostumbrado a moverse en lugares cerrados". "Por ahora no hay nieve, podría haberla pero el clima no va a ser un tema".

En este sentido, el entrevistado explicó que "lo que va a ser un tema es si la gente ve que realmente no está realmente eligiendo, porque Melella le puede sacar muchos puntos al que le continúe". Entonces, para el entrevistado puede haber muchas abstenciones de ir a votar en línea con lo que sucedió en otras provincias.