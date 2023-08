Tras las PASO y la disparada del dólar, el mercado inmobiliario se vuelve a frenar

Tras un pobre resultado en las PASO, el Gobierno decidió devaluar un 20% el tipo de cambio oficial, consiguiendo que el dólar llegue a $365.50. Esto impacta de lleno en el mercado inmobiliario.

En este contexto, nos comunicamos con el desarrollador inmobiliario Gustavo Ortolá, quien habló sobre el impacto de la suba del dólar en el valor de las propiedades.

El impacto de la devaluación en los inmuebles

“El cambio de agenda era previsible pero no tan brutal”, dijo Ortolá sobre los resultados de las PASO. “Cada vez que hay una variación en la moneda, hay un momento de relax y espera para ver qué pasa”, añadió.

En esa misma línea, el entrevistado dijo que hay variables de cambio de ciclo. “Hay que esperar a que esto se tranquilice para ver cómo va a ser la historia. El cambio del valor hace que se analicen los proyectos con más tranquilidad”, detalló.

“El comprador vuelve a tener la manija de las operaciones, la diferencia entre el precio pedido y el ofertado se vuelve a ampliar”, disparó el desarrollador. “Al devaluarse la moneda que se usa para insumos de la producción, va a aumentar el costo de la construcción”, explicó.

Finalmente, Ortolá dijo que no cree que el precio de las unidades baje mucho más en dólares. “Siempre los que protagonizan el negocio no son los consumidores finales, sino los inversores, y esta volatilidad hace que no haya crédito”, concluyó.