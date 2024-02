Vuelta a clases: para SUTEBA, “el Gobierno está poniendo a los alumnos en términos de mercado”

Con la vuelta a clases cada vez más cerca, regresan los conflictos en cuanto al acuerdo salarial entre los docentes y el Gobierno. Ya hay ciertos indicios de una posible movilización o paro nacional pero aún no hay nada confirmado. En este contexto, este medio se contactó con María Elisa Semino, secretaría de comunicaciones de SUTEBA.

“A nivel provincial, va a haber asambleas de afiliados en toda la provincia, en los 132 distritos, donde se van a someter a tratamiento 2 cuestiones muy importantes”, comentó María Elisa Semino. “Una es la oferta salarial, que se hizo hace muy poquitos días por parte de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta algo muy importante que es que el Gobierno Nacional no envió los fondos de incentivo docente a ninguna de las provincias”, agregó.

Tratamiento a nivel provincial y nacional

Posteriormente, Semino planteó: “Nosotros vamos a dar tratamiento a un aumento salarial del 20%, pero vamos a tener una quita de aproximadamente un 10% del salario, que es lo que hace muchísimos años venía cubriendo la Nación”. Luego, manifestó que, “a nivel provincial, se dará tratamiento a la oferta salarial y a nivel nacional, se dará tratamiento a tomar medidas de fuerza si es que no se resuelve el conflicto a nivel general”.

“Tenemos un ejercicio muy democratico, donde la toma de decisiones se va a debatir en cada una de las provincias que tengan representación en las 24 jurisdicciones del país”, sostuvo la entrevistada, que después completó: “Lo más probable es que se faculte a través de los secretarios generales porque es mucho más dinámico y en el momento en que se reúnen, pueden resolver en base a qué actitud tomó el Gobierno”.

Los alumnos como términos de mercado

Por otro lado, la secretaria de comunicación señaló: “El Gobierno Nacional no solamente está teniendo de rehenes a los alumnos de todo el país, sino que los está poniendo en términos de mercado”. Sobre la misma línea, remarcó que, “es una barbaridad que no cumpla la ley, es un Gobierno que subvierte la ley porque no solamente no envía los fondos para el salario, sino que esos fondos educativos tienen que ver con comedores escolares”.

Para finalizar, Semino expresó: “Escuelas que estaban al 90% de su construcción, hoy está parada la construcción. Escuelas que estaban en reparación por cuestiones de infraestructura, donde no podían iniciarse las clases, también se frenó todo”.