A través de la mamadera, un bebé se intoxica con un millón de microplásticos por día

La revista Nature Food acaba de publicar la conclusión de un estudio científico irlandés que merece ser tenido en cuenta: exponer al calor una mamadera de plástico hace que libere una elevada cantidad de microplásticos que irán al organismo del bebé. Esto es así, ya se cuando se calienta leche envasada, de fórmula o incluso cuando simplemente se esteriliza un biberón.

Dirigido por el doctor Jing Jing Wang y los profesor John Boland y Liwen Xiao, del TrinityHaus y las Escuelas de Ingeniería y Química del Trinity College de Dublín, el equipo analizó el potencial de liberación de microplásticos de los biberones de polipropileno para lactantes (PP-IFB) cuando se calentaba el recipiente con su contenido, siguiendo las pautas internacionales. También solicitaron la participación de colegas de 48 países diferentes para que realizaran una encuesta global que permitiera medir la exposición de los bebés de un año a los microplásticos.



Los PP-IFB pueden liberar hasta 16 millones de microplásticos y billones de nanoplásticos más pequeños por litro.

La esterilización y la exposición a una temperatura que asciende de 25º C a 95º C aumenta significativamente la liberación de microplásticos de 0,6 millones a 55 millones de partículas por litro. Y constataron que otros productos de plástico de polipropileno, como hervidores o viandas de comida, también liberan niveles similares de microplásticos cuando se los expone a la misma temperatura.

“Siguiendo las pautas actuales para la esterilización de biberones y la preparación de fórmulas de alimentación, el nivel de exposición diario promedio para los bebés es superior a 1 millón de microplásticos. Oceanía, América del Norte y Europa tienen los niveles más altos de exposición potencial, con 2.100.000, 2.280.000 y 2.610.000 partículas por día, respectivamente”, detalla la agencia Europa Press.



¿Cómo evitarlo? Consejos de OMS y ANMAT

El nivel de microplásticos que libera un recipiente de plástico puede evitarse siguiendo las pautas sugeridas por la Organización Mundial de la Salud y por ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica).

Tanto el biberón como la tetina deben estar esterilizados antes de utilizarse. Se dejan enfriar dentro de ese recipiente en donde fueron esterilizados, cubierto con tapa.

Toda el agua que se utilice para la preparación debe haber sido previamente hervida en una olla o hervidor que no sea de plástico. La fórmula láctea se prepara en un recipiente que no sea de plástico (previamente enjuagado tres veces con agua esterilizada). La leche en polvo sólo se agrega al agua hervida cuando su temperatura bajó a 70º C. Se esperan 30 minutos más y recién entonces se lo pasa a la mamadera.

La OMS recomienda no recalentar leche en recipientes de plástico ni tampoco en microondas. Para evitar que libere microplásticos, en ningún momento debe agitarse una mamadera vigorosamente. Si queda leche que el bebé no consumió hay que tirarla (no se guarda en la heladera).

"No pretendemos alarmar a los padres, cuando no hay suficiente información sobre las posibles consecuencias de los microplásticos en la salud infantil" (John Boland, de AMBER (Advancing Materials for Impact)



Pero de todos modos, hay evidencias de que los recipientes de plástico liberan micro y nanoplásticos en agua y alimentos cuando se degradan química o físicamente. Por eso, ANMAT recomienda también descartar las mamaderas que hayan perdido color, presentes rajaduras o estén deformadas.

Varios estudios demostraron también que los microplásticos que subyacen en los océanos contaminan a las personas a través de la cadena alimentaria.

El polipropileno (PP) es uno de los plásticos más empleados para fabricar contenedores de plástico que guardan alimentos, inclusive tetinas y mamaderas.

