por Jairo Straccia

Un hecho histórico sacude al mercado de la salud: la Anmat, el órgano que controla los medicamentos prohibió 16 marcas de un fármaco masivo contra la artrosis por considerarlo riesgoso para la salud, pero menos de 15 días después, y por pedido de los laboratorios argentinos nucleados en las cámaras Cilfa y Cooperala y –en contra de la línea técnica de la institución– dio marcha atrás y suspendió la medida.

El protagonista del hecho sin precedentes es Carlos Chiale, quien hasta el cambio de Gobierno era el titular del organismo y fue quien firmó tanto la Disposición 9.629 del 29 de noviembre que buscaba sacar de la calle los productos que combinaban las drogas glucosamina y meloxicam como la 10.107, del 13 de diciembre, que suspendió la anterior, tras convocar a una comisión de expertos para que analicen el tema durante 120 días hábiles, mientras el medicamento que consumen más de un millón de pacientes, la mayoría jubilados, sigue a la venta.

A través de una charla por WhatsApp, dado que no accedió a una entrevista personal, Chiale habló del escándalo revelado por PERFIL la semana pasada, y enfatiza que “no se dio marcha atrás con la prohibición”. Asegura que “hubo una presentación por parte de Cilfa y Cooperala” y que “entonces se suspendió transitoriamente la medida hasta que un grupo de expertos en el tema dictamine”. “Mientras tanto se elaboró un documento de advertencias para su uso que se publicó en la página web de la Anmat”, explicó el hoy miembro de la Academia de Medicina. Se refiere a la aclaración que deberá incluirse en los prospectos advirtiendo de los riesgos.

Ocurre que los productos en cuestión asocian una droga de tratamiento prolongado, como la glucosamina, con el antiinflamatorio meloxicam, que si se usa más de tres a cinco días conlleva efectos adversos para el corazón y el aparato digestivo. Esa combinación, que no está avalada por las agencias sanitarias de Estados Unidos ni de Europa, se vende solo en la Argentina y de aquí se exporta a la región desde que en 2004 fue patentada por el laboratorio Raffo, que hoy tiene casi el 50% del mercado.

Sociedades médicas y científicas avalan la prohibición de una asociación que consideran “innecesaria, irracional y peligrosa” y que, además, según el reporte de la Fundación Gesica que presentó el PAMI en la Anmat conlleva más riesgos respecto de quienes solo consumen glucosamina, aunque la industria señala que no se puede demostrar “causalidad” entre el consumo y los efectos adversos.

“El informe tenía algunos cuestionamientos técnicos”, comenta el médico sobre por qué firmó dos resoluciones contradictorias con una diferencia de dos semanas, aunque no los precisa. “Estaba esperando el informe de los expertos, pero dejé la función”, completa. Chiale afirma que quiso “separar los fundamentos que hacen que la Anmat tome la decisión de dar de baja la asociación por ser irracional de los efectos adversos provocados por el mal uso”. “Por ello se dispuso en forma urgente convocar a un comité de expertos conformados por representantes de las academias de farmacia y bioquímica”, insiste.

—Pero, ¿por qué no se puede hacer lo mismo mientras rige la prohibición si toda la línea técnica está de acuerdo?

—La línea técnica estaba en ese momento con posiciones diferentes. Yo pensaba reunir el comité externo. Y en un plazo no mayor a 30 días sacar el dictamen definitivo validado por todos los actores.

—El plazo de 30 días no figura en ninguna resolución...

—Procedimiento interno. Además le di indicaciones al director del Iname para que en forma urgente convoque a expertos científicos. Eso ocurrió una semana antes de dejar el cargo.

—Este negocio mueve US$ 23 millones al año en el país y participan empresas como Raffo, Roemmers, Bagó y Elea. ¿No lo presionaron los laboratorios para que diera marcha atrás con el recall?

—No lo permitiría de ninguna manera. Mientras fui funcionario, 27 años, siempre tuve claro que trabajaba para la gente y no para la industria.

—Al haber tanto consenso sobre que se trata de una combinación irracional de drogas, ¿por qué se aprobó hace 15 años y se sigue vendiendo?

—No sé qué parámetros se tuvieron en cuenta.

Impacto en el mundo de la salud

F.B.

Tras la publicación de PERFIL, hubo muchas repercusiones en la mundo de la salud. “Cuando uno toma una medida de quitar un medicamento que lo usan muchos pacientes tiene que construir primero un cierto consenso y tiene que informar. La verdad que la medida de la anterior gestión fue muy precipitada, sin ninguna información previa, que de eso sí se quejaron los laboratorios”, sostuvo Ginés Gonzalez García en declaraciones a Radio con vos.

“Ahora hay un grupo de farmacólogos que va a determinar muy rápidamente, pero que va a tener mucho más sustento en ese sentido. Ahí va a ser rápida la medida que va a decidir el Comité de expertos y la Anmat tomará la medida que corresponda”, sostuvo el titular de la cartera sanitaria.

“Es cierto que son dos medicamentos, uno de uso prolongado aunque no se sabe muy bien si tiene una acción demasiada eficaz, y el otro es de uso corto. Con razón, no se puede mezclar en el sentido de que si bien es más cómodo para el paciente, el uso prolongado de uno no está acreditado, porque como todo medicamento según como lo use puede hacer daño”, afirmó.

“Las drogas no están prohibidas, pero están en observación. Hay un sistema de farmacovigilancia, uno no sabe cuáles son los efectos nocivos de un medicamento. No hay denuncias con respecto a eso, pero sí algunos farmacólogos creen que potencialmente podría hacer daño y es muy respetable esa posición. Nosotros vamos a respetar lo que el Comité diga”.

Por su parte, el ex secretario de Salud, Adolfo Rubinstein opinó vía Twitter: “La combinación glucosamina-meloxicam no solo no tiene ninguna evidencia científica detrás, sino que puede tener efectos adversos serios. Por eso se retiró esta medicación. Es preocupante ir atrás con esta decisión”.