Descubrieron el cometa más grande jamás visto: estará cerca del Sol en 2031

Científicos y astrónomos internacionales descubrieron el cometa más grande descubierto hasta el momento mediante datos que brindó el Observatorio Astronómico Cerro Tololo, ubicado en el Valle del Elqui, región de Coquimbo, en el norte de Chile. Estará cerca del Sol aproximadamente en el 2031.

El cometa que es 10 veces más grande de lo habitual se viene acercando a gran velocidad al Sistema Solar. Fue detectado por casualidad por una investigación internacional sin fines de lucro llamada Dark Energy Service que estudia la materia oscura del Universo.

A diferencia de los asteroides que están compuestos de roca y orbitan alrededor del Sol, los cometas están hechos de hielo y polvo. Al acercarse al Sol, el hielo suele evaporarse formándose una cola de polvo y gas.

El hallazgo científico sucedió el pasado 19 de junio cuando los astrónomos Pedro Bernardinelli y Gary Bernstein descubrieron el cometa de mayores dimensiones en la historia de la humanidad, cuerpo celeste de diámetro entre 100 y 200 Km acercándose al Sol.

El objeto lleva el nombre de las siglas C/2014 ONU271 Bernardinelli-Bernstein en honor a sus dos descubridores, y lo localizaron a 22 UA (Unidades Astronómicas) del Sol, es decir, 22 veces la distancia promedio entre la Tierra y el Sol.

Comet Bernardinelli-Bernstein (@phbernardinelli) now has 58 observations in the JPL Horizons solution.

Here is an updated simulation that shows how its barycentric orbital elements change as it passes through our planetary region.https://t.co/Vr9ByDy4sk pic.twitter.com/wiiNUbFU2M